Тепловиробники не поспішають укладати трирічні угоди з Нафтогазом

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» занепокоєна низькою активністю виробників тепла з укладання трирічних угод на закупівлю природного газу. За останній тиждень перелік таких клієнтів компанії поповнився лише 13 підприємствами.

Інформує Нафтогаз.

Станом на 26 серпня трирічні угоди на постачання газу з «Нафтогаз Трейдингом» уклали 493 виробники тепла. Це приблизно 45% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні. Наразі до «Нафтогаз Трейдингу» для укладання трирічних контрактів звернулося 572 підприємства ТКЕ та ОСББ.

Крім Волинської області, в якій всі 7 підприємств, що виробляють тепло й гарячу воду та співпрацювали з Нафтогазом минулого року, вже мають договори, до першої трійки лідерів за динамікою укладання угод увійшли Хмельницька та Черкаська області. Там 96,3% та 76,9% підприємств, які традиційно співпрацюють з Нафтогазом, вже уклали контракти на закупівлю газу. Найкращу динаміку цього тижня продемонструвала Київська область, де з’явилося три нових контрагенти. По два клієнти уклали угоди з «Нафтогаз Трейдингом» в Харківській та Хмельницькій обласях, по одному – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях та у Києві.

Перелік регіонів з найнижчими показниками щодо договірної роботи з «Нафтогаз Трейдингом» залишився без змін: Закарпатська, Полтавська, Харківська та Одеська області – там кількість угод не перевищує третини від потенційно можливих.

Нафтогаз Трейдинг пропонує підприємствам ТКЕ та ОСББ укласти трирічні угоди на постачання газу за довгостроковою ринковою ціною. Ціна газу на перший рік становить 7,42 грн за куб. м (з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).

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