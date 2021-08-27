Рубрика | Украина

Укрнерго отримало допомогу зі Словаччини через пожежу на Бурштинській ТЕС

Обновлено: Август 27, 2021. Тэги: , ,

Укрнерго отримало допомогу зі Словаччини через пожежу на Бурштинській ТЕС

НЕК «Укрнерго» активувало аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини через пожежу на Бурштинській теплоелектростанції (ТЕС), яка входить в холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Відзначається, що 18 серпня о 16:50 в результаті пожежі через загоряння маслобака був відключений енергоблок № 3 Бурштинської ТЕС. Пожежу ліквідували о 18:15 того ж дня.

«В результаті аварії на кілька годин поспіль в «острові Бурштинської ТЕС» виник дефіцит потужності, який не було можливості компенсувати за рахунок інших енергоблоків. Для виконання узгодженого сальдо-перетікання була активована аварійна допомога з енергосистеми Словаччини в період з 19:00 до 20:00 і з 21:00 до 22:00. Загальна величина аварійної допомоги склала 0,2 млн кВт-год», – повідомили в «Укренерго».

Крім цього, через аварію був порушений графік експортних поставок електроенергії на величину 0,14 млн квт-год.

Також читайте в «Терміналі», Словаччина продовжує застосовувати застарілу непрозору процедуру розподілу потужностей на кордоні з Україною, що гальмує подальший розвиток ринку. Про це заявила керівник напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами «Оператора ГТС України» Ольга Бєлькова.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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