Укрнерго отримало допомогу зі Словаччини через пожежу на Бурштинській ТЕС

НЕК «Укрнерго» активувало аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини через пожежу на Бурштинській теплоелектростанції (ТЕС), яка входить в холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Відзначається, що 18 серпня о 16:50 в результаті пожежі через загоряння маслобака був відключений енергоблок № 3 Бурштинської ТЕС. Пожежу ліквідували о 18:15 того ж дня.

«В результаті аварії на кілька годин поспіль в «острові Бурштинської ТЕС» виник дефіцит потужності, який не було можливості компенсувати за рахунок інших енергоблоків. Для виконання узгодженого сальдо-перетікання була активована аварійна допомога з енергосистеми Словаччини в період з 19:00 до 20:00 і з 21:00 до 22:00. Загальна величина аварійної допомоги склала 0,2 млн кВт-год», – повідомили в «Укренерго».

Крім цього, через аварію був порушений графік експортних поставок електроенергії на величину 0,14 млн квт-год.

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