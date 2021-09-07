Гарантований покупець продав на УЕБ «зелену» електроенергію жовтня майже на півмільярда гривень

Гарантований покупець продав 246,5 тисяч МВт•год електроенергії з відновлювальних джерел з постачанням у жовтні 2021 року. Аукціонні торги відбулися 6 вересня на Українській енергетичній біржі.
Інформує ГарПок.
Результатом конкурентної боротьби учасників торгів стало зростання ціни за одним з продуктів майже на 34 %. Як наслідок – аукціон приніс Гарантованому покупцю понад 483 млн грн.
Гарантований покупець зосередив продаж «зеленої» електроенергії на ринку двосторонніх договорів – за місяць обсяг реалізації на форвардному сегменті перевищив обсяг продажів на спотовому ринку.
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