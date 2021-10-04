Ціна енергетичного вугілля в Європі побила 20-річний рекорд

Вартість енергетичного вугілля в Європі досягла минулого тижня 232,2 долара за тонну, досягнувши рекорду як мінімум за 20 років, за даними міжнародного цінового агентства Argus.

Передає Прайм.

«Вартість енергетичного вугілля калорійністю 6000 ккал/кг в північно-західній Європі за минулий тиждень зросла на 16,5%, до 232,2 долара за тонну (CIF Амстердам — Роттердам — Антверпен), досягнувши найвищого рівня як мінімум за останні двадцять років. Ціна на паливо перевищила приблизно на 6% попередній рекорд, встановлений в 2008 році», — йдеться в повідомленні Argus.

Як пояснює агентство, зростання цін прискорилося в кінці вересня через стрімке подорожчання природного газу і дефіциту вугілля на ринку Європи. Попит також продовжує зростати, так як прибутковість вугільної генерації в європейських країнах багаторазово перевищує доходи від виробництва електроенергії на газових ТЕС.

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