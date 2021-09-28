На складах ТЕС втричі менше вугілля, ніж потрібно за графіком

На складах ТЕС знаходиться у 3,1 раза менше вугілля, ніж має бути станом на 27 вересня згідно з графіком накопичення палива, затвердженим Міненерго.

Про це йдеться у звіті НЕК «Укренерго».

«Середньодобові обсяги поставок вугілля залишилися такими ж самими, як і попереднього тижня (з 17 по 26 вересня — 54,2 тис. тонн, а з 10 по 19 вересня — 54,4 тис. тонн), тоді як витрата вугілля значно збільшилася — з 49,4 тис. тонн (10-19 вересня) до 61,1 тис.тонн (17-26 вересня). В результаті, запаси вугілля на складах ТЕС залишаються критичними», – прокоментували у компанії.

Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходиться 776,9 тис. тонн вугілля, що на 8,9% менше, ніж на ранок 20 вересня (852,6 тис. тонн). Зокрема, запаси газового вугілля знизилися на 7,8% до 589,5 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля — на 12,2% до 187,4 тис. тонн.

У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС збільшилися на 5,2%.

«Виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 28,7% до 784,7 млн кВт-год. Причиною цього є збільшення споживання (+5,8%) та експорту електроенергії (у 2,1 рази). Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася з 24% до 28%», – розповіли в «Укренерго».

Крім того, станом на 20 вересня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало 5 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю 1,4 ГВт. Також через відсутність палива не можуть працювати 16 блоків ТЕС та ТЕЦ потужністю 6,2 ГВт.

26 вересня 2021 року з 04:00 до 05:00 було зафіксовано порушення графіка експортних поставок електроенергії з торгової зони «острова Бурштинської ТЕС» на величину 71 МВт-год., через аварійний ремонт блоку №10 Бурштинської ТЕС та розвантаженням блоків №1, 5, 6, 7, 9 на загальну величину потужності 85 МВт.

Раніше «Термінал» писав, ситуація з накопиченням вугілля на українських ТЕС залишається складною.