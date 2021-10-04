Ціна ф’ючерсів на газ в Європі зберігається на рівні $1123

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі майже не змінюються по відношенню до розрахункової ціною п’ятниці, яка склала 1 123 долара за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на ICE Futures, пише Прайм.

Ціна листопадового ф’ючерсу за індексом голландського TTF, відкрила торгову сесію на рівні вище 1130 доларів за тисячу кубометрів.

Динаміка ф’ючерсів вважається на біржі від розрахункової ціни попереднього торгового дня. У п’ятницю торги закрилися на рівні майже 1100 доларів за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна склала 1123 долара.

Ціни на газ в Європі різко зросли в останні місяці. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі. Рекордне значення було досягнуто в п’ятницю, тоді вартість листопадового ф’ючерсу склала майже 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Як відзначали експерти, зростання цін на ф’ючерси на газ в Європі пов’язаний з декількома факторами: низьким рівнем заповнювання європейських підземних сховищ газу (ПСГ), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на СПГ в Азії.

«Термінал» писав, ціна найближчого (листопадового) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці в п’ятницю сягнула EUR100 за МВт/год, або $1197 за тисячу кубометрів.