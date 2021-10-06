Укргазвидобування не виконує план видобування газу

АТ «Укргазвидобування» у вересні 2021 року скоротило відставання у видобутку природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Про це пише пресслужба АТ.

За 9 місяців поточного року компанія видобула 10,2 млрд куб. м природного газу. Таким чином, зниження видобутку за січень-вересень 2021 року становить 4,8% або 0,517 млрд куб. м. Це на 0,2% менше від рівня скорочення видобутку за січень-серпень 2021 року.

При цьому відпуск газу* за 9 місяців 2021 року зменшився на 4,8% або 0,484 млрд куб. м – до 9,65 млрд куб. м.

У вересні поточного року Укргазвидобування забезпечило видобуток 1,12 млрд куб. м природного газу (мінус 2,69%, або 31 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск газу обсягом 1,064 млрд куб. м (мінус 2,83%, або 31 млн куб. м).

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» у січні-липні 2021 року скоротило видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,2% або 0,437 млрд м3 до рівня 7,9 млрд м3. Відхилення від виробничого плану становить мінус 1,6% або 0,125 млрд м3 газу.