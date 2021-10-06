Укргазвидобування не виконує план видобування газу

Обновлено: Октябрь 06, 2021. Тэги: ,

Укргазвидобування не виконує план видобування газу

АТ «Укргазвидобування» у вересні 2021 року скоротило відставання у видобутку природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише пресслужба АТ.

За 9 місяців поточного року компанія видобула 10,2 млрд куб. м природного газу. Таким чином, зниження видобутку за січень-вересень 2021 року становить 4,8% або 0,517 млрд куб. м. Це на 0,2% менше від рівня скорочення видобутку за січень-серпень 2021 року.

При цьому відпуск газу* за 9 місяців 2021 року зменшився на 4,8% або 0,484 млрд куб. м – до 9,65 млрд куб. м.

У вересні поточного року Укргазвидобування забезпечило видобуток 1,12 млрд куб. м природного газу (мінус 2,69%, або 31 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск газу обсягом 1,064 млрд куб. м (мінус 2,83%, або 31 млн куб. м).

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» у січні-липні 2021 року скоротило видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,2% або 0,437 млрд м3 до рівня 7,9 млрд м3. Відхилення від виробничого плану становить мінус 1,6% або 0,125 млрд м3 газу.

 

Автор:

(Всего статей: 19078)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: