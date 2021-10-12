Центренерго отримає гроші на закупівлю вугілля шляхом першочергового погашення боргів Укренерго

ПАТ «Центренерго» отримає кошти для закупівлі палива за рахунок першочергового погашення боргів НЕК «Укренерго» перед ним на балансуючому ринку, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Передає Енергореформа.

За його словами, право вимоги боргів на користь теплової генеруючої компанії поступляться НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».

«Було прийнято спільне рішення з Енергоатомом, Укргідроенерго, НКРЕКП, Укренерго щодо поліпшення ситуації з розрахунками на балансуючому ринку щодо Центренерго. Є таке протокольне рішення, згідно з яким Енергоатом і Укргідроенерго переуступають право черги вимоги коштів балансуючого ринку, щоб ми мали можливість забезпечити коштами саме Центренерго для закупівлі вугілля», – сказав він Енергореформі в кулуарах конференції «Україна-ENTSO-E: за крок від енергетичної незалежності» в Києві в понеділок.

За словами Власенка, мова йде про кошти, які учасники ринку повинні були отримати за роботу на БР в грудні 2020 року і січні-лютому 2021 року.

Він уточнив, що на виплати Центренерго також будуть спрямовані зекономлені Укренерго кошти на ринку допоміжних послуг в обсязі близько 700 млн грн, які енергорегулятор НКРЕКП дозволив перекинути на розрахунки по БР.

Читайте у Терміналі: Запаси вугілля на складах ТЕС в Україні продовжують знижуватися.