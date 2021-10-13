Кабмін дозволив Укртрансгазу надати Нафтогазу багатомільярдну безвідсоткову позику

Кабінет міністрів дозволив НАК «Нафтогаз України» і АТ «Укртрансгаз» укласти договір про надання безвідсоткової поворотної позики на суму понад 3 млрд грн.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням КМУ №1234-р від 11 жовтня 2021 року, текст якого оприлюднений на урядовому порталі.

Раніше «Нафтогаз» отримав 27 млрд грн від ТОВ «Оператор ГТС України» в рамках договору компенсації з «Укртрансгазом», рекомендованим Кабінетом міністрів до підписання відповідно до розпорядження №1187-р від 29 вересня 2021 року.

Ці кошти, зокрема, дадуть НАК можливість забезпечити для бюджетників газ за прийнятними цінами для виконання меморандуму з центральною і місцевою владою по врегулюванню проблемних питань у сфері поставок тепла і гарячої води в прийдешньому опалювальному сезоні.

Також читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контакти із фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (з врахуванням транспортування та ПДВ – 16,8 грн).