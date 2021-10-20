Енергоатом гарантує за потреби використання всіх блоків

Обновлено: Октябрь 20, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом гарантує за потреби використання всіх блоків

В. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що у випадку необхідності в осінньо-зимовий період працюватимуть усі 15 енергоблоків атомних електростанцій.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

«У листопаді — лютому будуть працювати 14 енергоблоків. В окремі періоди за необхідності і всі 15. Звичайно, для нас це буде виклик, особливо в частині подальшої оптимізації ремонтної кампанії зі скороченням термінів ремонтів при безумовному виконанні запланованих обсягів ремонтних робіт»,  сказав Котін.

ЗАЕС із початку грудня працюватиме шістьма блоками до 1 березня 2022 року: енергоблок № 2 ЗАЕС планується вивести з ремонту і підключити до мережі 3 грудня, а блок №4 – 21 листопада.

В компанії зазначають, що порівняно з попереднім опалювальним сезоном очікувані обсяги виробництва АЕС зростуть більш як на 12%.

Прогнозна робоча потужність АЕС в листопаді – січні перевищує запропоновані НЕК «Укренерго» оптимальні показники, що дозволить перевиконати оновлений прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України у жовтні – грудні 2021 року на 3% та додатково виробити 650 млн кВт·год електроенергії. Там також повідомили, що за перше півріччя 2021 року кількість експлуатаційних подій на АЕС зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, у січні-червні 2021 року зафіксували 9 порушень у роботі АЕС, що на 2 менше, ніж у першому півріччі 2020 року.

Читайте в «Терміналі», атом надасть стабільність, яка необхідна цього опалювального сезону — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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