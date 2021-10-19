Держава буде підтримувати атомну генерацію — Галущенко

Атом надасть стабільність, яка необхідна цього опалювального сезону — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Про це пише пресслужба міністерства.
«Атомна генерація – найбільш надійна генерація у нас в країні. Я абсолютно впевнений, що якраз атом надасть стабільність, яка необхідна цього опалювального сезону», – наголосив Герман Галущенко.
Міністр зауважив, що у атомної генерації великі перспективи для розвитку.
«Держава буде підтримувати атомну генерацію – це і позиція президента, це і позиція уряду. І ми абсолютно впевнені, що величезна кількість проєктів буде розвиватись в державі саме на базі атомної генерації, в тому числі й за участі міжнародних партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів Америки», — зазначив міністр енергетики.
Читайте в «Терміналі», Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії. Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, де міністри фінансів держав єврозони розглядали питання різкого зростання цін на газ напередодні опалювального сезону.