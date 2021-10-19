Держава буде підтримувати атомну генерацію — Галущенко

Обновлено: Октябрь 19, 2021. Тэги: ,

Держава буде підтримувати атомну генерацію — Галущенко

Атом надасть стабільність, яка необхідна цього опалювального сезону — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Про це пише пресслужба міністерства.
«Атомна генерація – найбільш надійна генерація у нас в країні. Я абсолютно впевнений, що якраз атом надасть стабільність, яка необхідна цього опалювального сезону», – наголосив Герман Галущенко.
Міністр зауважив, що у атомної генерації великі перспективи для розвитку.
«Держава буде підтримувати атомну генерацію – це і позиція президента, це і позиція уряду. І ми абсолютно впевнені, що величезна кількість проєктів буде розвиватись в державі саме на базі атомної генерації, в тому числі й за участі міжнародних партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів Америки», — зазначив міністр енергетики.

Читайте в «Терміналі», Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії. Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, де міністри фінансів держав єврозони розглядали питання різкого зростання цін на газ напередодні опалювального сезону.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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