Уряд на два місяці знизив ціни для клієнтів ПОН

Уряд на два місяці знизив ціну газу для побутових споживачів, що залишилися без постачальника газу та перейшли до постачальника «останньої надії» (ПОН).

Про це йдеться у постанові уряду від 25 жовтня 2021 р. № 1102 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 і від 9 грудня 2020 р. № 1236″

«Для побутових споживачів постачання природного газу з 1 жовтня по 30 листопада 2021 р. здійснюється постачальником “останньої надії” за ціною, що не може перевищувати 7,96 гривні за 1 кубометр з урахуванням податку на додану вартість», — йдеться у документі.

Також ціна знизиться й для бюджетних установ, закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, що потрапили на ПОН. Заклади сплачуватимуть ПОНу 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Ціна газу у ПОН зазвичай вища, ніж у постійних клієнтів. Це стимулює споживачів швидше обрати нового постачальника газу та укласти з ним контракт. Так, до ухвалення нової постанови Уряду, ціна газу для клієнтів ПОН у жовтні мала становити 16,56 грн за кубометр.

Нагадаємо, постачальник газу «останньої надії» (ПОН) надає послуги споживачам, які раптово втратили газопостачальника. За результатами конкурсу, функції ПОН виконує НАК «Нафтогаз України». Цьогоріч без постачальників залишилося близько 600 тисяч споживачів.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на оптовому ринку електричної енергії в IV кварталі 2021 року на рівні 1238,17 грн / МВт-год, що на 101,9 % більше тарифу попереднього кварталу (613,16 грн / МВт-год).