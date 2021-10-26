Уряд на два місяці знизив ціни для клієнтів ПОН

Обновлено: Октябрь 26, 2021. Тэги: ,

Уряд на два місяці знизив ціни для клієнтів ПОН

Уряд на два місяці знизив ціну газу для побутових споживачів, що залишилися без постачальника газу та перейшли до постачальника «останньої надії» (ПОН).

Про це йдеться у постанові уряду від 25 жовтня 2021 р. № 1102 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 і від 9 грудня 2020 р. № 1236″

«Для побутових споживачів постачання природного газу з 1 жовтня по 30 листопада 2021 р. здійснюється постачальником “останньої надії” за ціною, що не може перевищувати 7,96 гривні за 1 кубометр з урахуванням податку на додану вартість», — йдеться у документі.

Також ціна знизиться й для бюджетних установ, закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, що потрапили на ПОН. Заклади сплачуватимуть ПОНу 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Ціна газу у ПОН зазвичай вища, ніж у постійних клієнтів. Це стимулює споживачів швидше обрати нового постачальника газу та укласти з ним контракт. Так, до ухвалення нової постанови Уряду, ціна газу для клієнтів ПОН у жовтні мала становити 16,56 грн за кубометр.

Нагадаємо, постачальник газу «останньої надії» (ПОН) надає послуги споживачам, які раптово втратили газопостачальника. За результатами конкурсу, функції ПОН виконує НАК «Нафтогаз України». Цьогоріч без постачальників залишилося близько 600 тисяч споживачів.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на оптовому ринку електричної енергії в IV кварталі 2021 року на рівні 1238,17 грн / МВт-год, що на 101,9 % більше тарифу попереднього кварталу (613,16 грн / МВт-год).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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