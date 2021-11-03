Запаси газу в ПСГ на 36% менше ніж минулого 2020-го року

Станом на 1 листопада 2021 року обсяги газу у підземних сховищах України сягнули 18 млрд куб. м.

Про це пише пресслужба Укртансгазу.

«Це на 36% менше ніж минулого 2020-го року, котрий, нагадаємо, побив десятирічний рекорд за рівнем сформованих запасів. Проте цей показник на 13% вищий за середній рівень наповнення газосховищ у 2011-2019 рр.», — йдеться у повідомленні.

Протягом жовтня поточного року з українських ПСГ було фізично відібрано 0,7 млрд куб. м газу. Цей показник у 3,5 рази вищий ніж минулого року. Така різниця пояснюється двома чинниками. Перше ‒ сезон відбору цього року розпочався на два тижні раніше ніж минулоріч. Друге ‒ восени компанії-нерезиденти реекспортували частину своїх запасів з метою подальшої реалізації на газовому ринку ЄС в період пікових цін на газ.

Також раніше «Термінал» писав, що 4 жовтня 2021 Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ.

