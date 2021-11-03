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Запаси газу в ПСГ на 36% менше ніж минулого 2020-го року

Обновлено: Ноябрь 03, 2021. Тэги: ,

Запаси газу в ПСГ на 36% менше ніж минулого 2020-го року

Станом на 1 листопада 2021 року обсяги газу у підземних сховищах України сягнули 18 млрд куб. м.

Про це пише пресслужба Укртансгазу.

«Це на 36% менше ніж минулого 2020-го року, котрий, нагадаємо, побив десятирічний рекорд за рівнем сформованих запасів. Проте цей показник на 13% вищий за середній рівень наповнення газосховищ у 2011-2019 рр.», — йдеться у повідомленні.

Протягом жовтня поточного року з українських ПСГ було фізично відібрано 0,7 млрд куб. м газу. Цей показник у 3,5 рази вищий ніж минулого року. Така різниця пояснюється двома чинниками. Перше ‒ сезон відбору цього року розпочався на два тижні раніше ніж минулоріч. Друге ‒ восени компанії-нерезиденти реекспортували частину своїх запасів з метою подальшої реалізації на газовому ринку ЄС в період пікових цін на газ.

Також раніше «Термінал» писав, що 4 жовтня 2021 Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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