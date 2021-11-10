Виробники тепла майже розрахувалися з Нафтогазом за придбаний з червня газ

Обновлено: Ноябрь 10, 2021. Тэги: , ,

Виробники тепла майже розрахувалися з Нафтогазом за придбаний з червня газ

Виробники теплової енергії розрахувалися з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за придбаний у червні-вересні 2021 року газ на 98%.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Рівень розрахунків підтверджує, що запропоновані «Нафтогаз Трейдингом» умови трирічних договорів є збалансованими та вигідними для клієнтів. Від запуску нового продукту в червні та до вересня включно компанія отримала від тепловиробників платежі загальним обсягом 3,8 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Найбільшим споживачем газу у вересні були Київ, Харківська та Львівська області, на які припадає 84% загального обсягу оплати. Найменше споживали газ в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Станом на 8 листопада, «Нафтогаз Трейдинг» уклав угоди з 1047 виробниками тепла. Ще 34 підприємства наразі оформлюють договірні відносини з компанією.

«Термінал» писав, деякі експертні громадські організації закликали уряд не зволікати з реформуванням ринку теплопостачання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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