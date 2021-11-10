Виробники тепла майже розрахувалися з Нафтогазом за придбаний з червня газ

Виробники теплової енергії розрахувалися з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за придбаний у червні-вересні 2021 року газ на 98%.



Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Рівень розрахунків підтверджує, що запропоновані «Нафтогаз Трейдингом» умови трирічних договорів є збалансованими та вигідними для клієнтів. Від запуску нового продукту в червні та до вересня включно компанія отримала від тепловиробників платежі загальним обсягом 3,8 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Найбільшим споживачем газу у вересні були Київ, Харківська та Львівська області, на які припадає 84% загального обсягу оплати. Найменше споживали газ в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Станом на 8 листопада, «Нафтогаз Трейдинг» уклав угоди з 1047 виробниками тепла. Ще 34 підприємства наразі оформлюють договірні відносини з компанією.

«Термінал» писав, деякі експертні громадські організації закликали уряд не зволікати з реформуванням ринку теплопостачання.