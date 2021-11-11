Прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» знову впало

Обновлено: Ноябрь 11, 2021. Тэги: , , ,

Прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» знову впало

Прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» до Німеччини вранці в четвер знизилося більш ніж на третину — до приблизно 700 тисяч кубометрів на годину, випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.

Передає Прайм.

Прокачування з 7.00 до 8.00 за Києвом склало 695 тисяч кубометрів, що на третину менше, ніж в останні години газової доби (закінчуються в 7.00), коли прокачування коливалося в районі 1 мільйона кубометрів. Максимальний рівень прокачування напередодні склав 1,47 мільйона кубометрів на годину.

Експерти очікували зростання поставок за цим експортним маршрутом у зв’язку з планами Газпрому почати відновлювати запаси в європейських підземних сховищах газу після завершення 8 листопада закачування сховищ в Росії.

При цьому поставки Газпрому через Україну тримаються на рівні середи: заявки на прокачування через українську ГТС, як і 10 листопада, вказують на максимальний в рамках контрактних зобов’язань компанії обсяг поставок — 109 мільйонів кубометрів.

Читайте у Терміналі: Польська PGNiG попросила Газпром про зниження ціни на газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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