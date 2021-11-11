Прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» знову впало

Прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» до Німеччини вранці в четвер знизилося більш ніж на третину — до приблизно 700 тисяч кубометрів на годину, випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.

Передає Прайм.

Прокачування з 7.00 до 8.00 за Києвом склало 695 тисяч кубометрів, що на третину менше, ніж в останні години газової доби (закінчуються в 7.00), коли прокачування коливалося в районі 1 мільйона кубометрів. Максимальний рівень прокачування напередодні склав 1,47 мільйона кубометрів на годину.

Експерти очікували зростання поставок за цим експортним маршрутом у зв’язку з планами Газпрому почати відновлювати запаси в європейських підземних сховищах газу після завершення 8 листопада закачування сховищ в Росії.

При цьому поставки Газпрому через Україну тримаються на рівні середи: заявки на прокачування через українську ГТС, як і 10 листопада, вказують на максимальний в рамках контрактних зобов’язань компанії обсяг поставок — 109 мільйонів кубометрів.

Читайте у Терміналі: Польська PGNiG попросила Газпром про зниження ціни на газ.