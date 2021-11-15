Потужність домашніх СЕС перевищила 1 гігават

В Україні нараховується більше 39 тис. домогосподарств, які використовують сонячні панелі, загальна потужність установлених СЕС у домогосподарствах перевищила 1 ГВт.
Про це свідчать результати щоквартального моніторингу Держенергоефективності.
Зокрема, у третьому кварталі 2021 року українці встановили 4 240 сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах, що удвічі більше ніж за аналогічний період минулого року.
У трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених родинами сонячних батарей увійшли: Дніпропетровська область – 5559; Закарпатська – 3225;Тернопільська – 3068.
Обсяг вкладених інвестицій в домашні СЕС становить 600 млн євро.
Нагадаємо, у 2020 році приватні домогосподарства підключили 7963 домашні сонячні електростанції загальною встановленою потужністю 226 МВт.
На кінець 2019 року нараховувалося близько 22 тис. родин, які перейшли на СЕС, на кінець 2018 року — таких домогосподарств було у чотири рази менше – лише 7450.
На сьогодні в Україні вже побудовані потужності, що виробляють обладнання, зокрема для сонячних електростанцій. Так, завод KNESS у Вінниці має потужність випуску сонячних панелей на 400 МВт у рік.