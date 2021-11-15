Потужність домашніх СЕС перевищила 1 гігават

Обновлено: Ноябрь 15, 2021. Тэги: ,

Потужність домашніх СЕС перевищила 1 гігават

В Україні нараховується більше 39 тис. домогосподарств, які використовують сонячні панелі, загальна потужність установлених СЕС у домогосподарствах перевищила 1 ГВт.

Про це свідчать результати щоквартального моніторингу Держенергоефективності.

Зокрема, у третьому кварталі 2021 року українці встановили 4 240 сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах, що удвічі більше ніж за аналогічний період минулого року.

У трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених родинами сонячних батарей увійшли: Дніпропетровська область – 5559; Закарпатська – 3225;Тернопільська – 3068.

Обсяг вкладених інвестицій в домашні СЕС становить 600 млн євро.

Нагадаємо, у 2020 році приватні домогосподарства підключили 7963 домашні сонячні електростанції загальною встановленою потужністю 226 МВт.

На кінець 2019 року нараховувалося близько 22 тис. родин, які перейшли на СЕС, на кінець 2018 року — таких домогосподарств було у чотири рази менше – лише 7450.

На сьогодні в Україні вже побудовані потужності, що виробляють обладнання, зокрема для сонячних електростанцій. Так, завод KNESS у Вінниці має потужність випуску сонячних панелей на 400 МВт у рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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