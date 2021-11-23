ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини

Угорщина — один із пріоритетних напрямів міжнародної співпраці для Оператора ГТС України.

Повідомляє ОГТСУ.

Адже саме ця країна у 2021 році забезпечила майже 90% імпорту газу до України. І навіть після зупинки фізичного транзиту імпорт газу до України продовжився — у жовтні поставки склали 37 млн куб. м.

Зараз ОГТСУ працює над створенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини, що потенційно відкриє доступ до LNG-терміналу Adria на острові Крк (Хорватія).

Щоб обговорити це питання і ситуацію із енергобезпекою України, керівник ОГТСУ Сергій Макогон у Будапешті зустрівся з послом України в Угорщині Любов’ю Непоп.