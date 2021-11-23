ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини

Угорщина — один із пріоритетних напрямів міжнародної співпраці для Оператора ГТС України.

Повідомляє ОГТСУ.

Адже саме ця країна у 2021 році забезпечила майже 90% імпорту газу до України. І навіть після зупинки фізичного транзиту імпорт газу до України продовжився — у жовтні поставки склали 37 млн куб. м.

Зараз ОГТСУ працює над створенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини, що потенційно відкриє доступ до LNG-терміналу Adria на острові Крк (Хорватія).

Щоб обговорити це питання і ситуацію із енергобезпекою України, керівник ОГТСУ Сергій Макогон  у Будапешті зустрівся з послом України в Угорщині Любов’ю Непоп.

«Для нас важливо, коли дипломатичний корпус працює над зміцненням енергонезалежності України. Ми вдячні пані посол за підтримку зусиль ОГТСУ в напрямку диверсифікації джерел імпорту газу — як до України, так і до Угорщини. Адже залежність від одного маршруту та постачальника — це слабкість газового ринку в цілому. На нашу думку, співпраця України та Угорщини здатна посилити енергобезпеку обох країн», — сказав Сергій Макогон.

Раніше Термінал писав, що в Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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