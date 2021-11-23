ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини

Угорщина — один із пріоритетних напрямів міжнародної співпраці для Оператора ГТС України.
Повідомляє ОГТСУ.
Зараз ОГТСУ працює над створенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини, що потенційно відкриє доступ до LNG-терміналу Adria на острові Крк (Хорватія).
«Для нас важливо, коли дипломатичний корпус працює над зміцненням енергонезалежності України. Ми вдячні пані посол за підтримку зусиль ОГТСУ в напрямку диверсифікації джерел імпорту газу — як до України, так і до Угорщини. Адже залежність від одного маршруту та постачальника — це слабкість газового ринку в цілому. На нашу думку, співпраця України та Угорщини здатна посилити енергобезпеку обох країн», — сказав Сергій Макогон.
Раніше Термінал писав, що в Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС.