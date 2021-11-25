Укрзалізниця затримує білоруські цистерни

Генеральний директор «БНК-Україна» Євген Поспєлов заявив, що в Білорусі дефіцит порожніх цистерн через їхню затримку в Україні.

Передає URM.

Наразі держекспортер білоруських нафтопродуктів докладає всіх зусиль, аби максимально виконати листопадові відвантаження українським контрагентам, але основною проблемою є кризова ситуація на залізниці.

За словами Поспєлова, уже кілька місяців компанія наголошує на критичних затримках залізничних цистерн в Україні, у зв’язку з чим утворився гострий дефіцит білоруських порожніх вагонів.

Він повідомив, що станом на 23 листопада в Україні перебуває 2 857 цистерн білоруської прописки, тоді як ще тижнем раніше цей показник не перевищував 2 500, а у звичайних умовах він становить близько 1 500.

Також гендиректор компанії зазначив, що білоруська сторона неодноразово порушувала питання щодо потреби розв’язання проблем залізничних перевезень і митного оформлення, була ініціатором численних зустрічей із представниками Укрзалізниці, Нафтогазової асоціації України, митної служби та інших дотичних структур.

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