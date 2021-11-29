Нафтогаз призупинив контракт з компанією ЙЕ Енергія

Обновлено: Ноябрь 29, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз призупинив контракт з компанією ЙЕ Енергія

НАК «Нафтогаз України» призупинив контракт з компанією ЙЕ Енергія.

Про це директор з інтегрованих комунікацій Нафтогазу Максим Білявський написав у Фейсбук.

За його словами, через контракт держкомпанія могла втратити 110 млрд грн.

Угода була підписана за попереднього керівництва Нафтогазу, і вона викликає багато проблем, повідомив Білявський.

«В угоді було зафіксовано низьку ціну газу (7,42 грн за куб. м), при цьому на завищений обсяг природного газу в розмірі 6 млрд кубометрів. Головне, структура контрактних відносин не містила обмеження постачання природного газу виключно для побутових споживачів. Тобто контракти не забороняли брати газ і продавати куди завгодно. Таким чином, надлишковий ресурс компанія Фірташа мала можливість реалізувати промисловим споживачам за ринковою ціною», – заявив Білявський.

За його словами, за таких умов ТОВ «ЙЕ Енергія» або інша газопостачальна компанія могла взагалі не постачати газ населенню і просто перепродавати ці обсяги на ринку.

Водночас Нафтогаз через механізм постачальника останньої надії (ПОН) вимушений був би забезпечувати газом побутових споживачів, від яких відмовився постачальник.

«Ми підрахували, що якби цей контрагент отримував протягом опалювального сезону 2021-2022 рр. газ за цими договорами, втрати Нафтогазу могли б перевищити 110 млрд грн», – повідомив Білявський.

Перераховані факти були встановлені 21 травня 2021 року під час службового розслідування, яке ініціював новий менеджмент Нафтогазу. На основі їх висновків було ухвалено рішення про створення балансуючої групи та призупинення договорів.

«Тому якщо «зрада», то це – до попереднього менеджменту Нафтогазу, якого захищали й захищають ті, хто звинувачує сьогодні нас. Ці ж люди систематично говорять неправду, але ми дякуємо, що вони привернули увагу до проблем взаємовідносин між Нафтогазом та олігархом», – підкреслив Білявський.

Раніше «Термінал» писав, голова Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що укладений контракт з компанією Дмитра Фірташа «ЙЕ Енергія» має низку недоліків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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