Вітренко планує переглянути газовий контракт з компанією «ЙЕ Енергія»

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що укладений контракт з компанією Дмитра Фірташа «ЙЕ Енергія» має низку недоліків.



Про це пише «Економічна правда».

«Ми дивимося на контракт. Звичайно, мені не подобається, що компанії Фірташа купують газ нижче спотової ціни та можуть продати його промисловим споживачам», – сказав Вітренко.

За його словами, контракт ще залишається чинним, але до нього було поставлено питання різними органами, зокрема АМКУ, і створені ним можливості суперечать задекларованій боротьбі з олігархами.

«Термінал» писав,ТОВ «ЙЕ Енергія» і Група «Нафтогаз» підписали угоду про купівлю природного газу за ринковою ціною. Це дозволить забезпечити постачальників ресурсом для річних контрактів на постачання газу для населення і комерційних споживачів.