Біржові ціни на газ в Європі стабільні на позначці $1200 за тисячу кубів

Ціни січневих ф’ючерсів на газ в Європі в першу половину торгового дня в п’ятницю коливалися в діапазоні 1150-1210 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.

Передає Прайм.

Вартість ф’ючерсів за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на відкритті торгової сесії трохи перевищила 1190 доларів, а вже через три хвилини знизилася майже до 1150 доларів. В цілому протягом дня ціни знаходяться в районі 1175-1200 доларів, що на 0,1-2,2% вище розрахункової ціни напередодні. Максимум на торгах п’ятниці наблизився до позначки 1210 доларів.

Ці ф’ючерси зростають у ціні з початку тижня. У середу, 8 грудня, після стрибка майже на 10% вартість ф’ючерсів вперше з жовтня перевищила 1200 доларів. Компанія незалежних енергетичних досліджень Rystad Energy пов’язувала різке зростання цін у середу з незапланованою зупинкою робіт на газовому родовищі Troll в Норвегії, після чого потік газу звідти знизився приблизно на 14%.

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