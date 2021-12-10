Біржові ціни на газ в Європі стабільні на позначці $1200 за тисячу кубів

Обновлено: Декабрь 10, 2021. Тэги: ,

Біржові ціни на газ в Європі стабільні на позначці $1200 за тисячу кубів

Ціни січневих ф’ючерсів на газ в Європі в першу половину торгового дня в п’ятницю коливалися в діапазоні 1150-1210 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.

Передає Прайм.

Вартість ф’ючерсів за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на відкритті торгової сесії трохи перевищила 1190 доларів, а вже через три хвилини знизилася майже до 1150 доларів. В цілому протягом дня ціни знаходяться в районі 1175-1200 доларів, що на 0,1-2,2% вище розрахункової ціни напередодні. Максимум на торгах п’ятниці наблизився до позначки 1210 доларів.

Ці ф’ючерси зростають у ціні з початку тижня. У середу, 8 грудня, після стрибка майже на 10% вартість ф’ючерсів вперше з жовтня перевищила 1200 доларів. Компанія незалежних енергетичних досліджень Rystad Energy пов’язувала різке зростання цін у середу з незапланованою зупинкою робіт на газовому родовищі Troll в Норвегії, після чого потік газу звідти знизився приблизно на 14%.

Читайте у Терміналі: Середня ціна газу у 2022 році становитиме $460 за тис куб — НБУ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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