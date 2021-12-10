Середня ціна газу у 2022 році становитиме $460 за тис куб

За оцінками Національного банку, середня ціна газу у наступному році становитиме 460 дол. за 1 тис. кубометрів, нафти – 67 дол. за барель.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Середня ціна газу буде близько 460 дол. за тисячу кубічних метрів. Стосовно ціни на нафту, то вона буде близькою до поточних рівнів, ми поки закладаємо в свої прогнози ціну на рівні 67 дол. за барель», — сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що ціни на газ вже трохи скоригувалися, а пік був пройдений місяць-два назад. Більше того, протягом наступного року ціна на газ знижуватиметься після опалювального сезону.

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