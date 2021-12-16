Газпром цьогоріч прокачає до Європи найменший обсяг газу за 6 років — ОГТСУ

Російський монополіст «Газпром» цього року прокачає до Європи приблизно 145 млрд куб. м газу — це найменший обсяг прокачки за останні 6 років.

Про це гендиректор ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) Сергій Макогон написав у Фейсбуці.

«Взагалі у 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд кубометрів, що стане мінімумом за останні 6 років та менше, ніж у пандемічному 2020-му. І це на фоні максимальних цін на газ у ЄС та значного зростання постачання до Туреччини та Китаю», — написав Макогон.

Він наголосив, що попри заяви російського керівництва про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн кубометрів за добу.

«Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС доки не буде сертифікований «Півничний потік-2″. Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ», — заявив Макогон.

Керівник ОГТСУ також зазначив, що потужність української ГТС складає 145 млрд кубометрів — цього достатньо, щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС навіть без інших існуючих газогонів в обхід України.

Як повідомлялося, у листопаді порівняно з жовтнем транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи зріс на 16% до 3,049 млрд куб. м. При цьому у листопаді середньодобовий обсяг транспортування російського газу становив до 102 млн куб. м, що нижче мінімального обсягу згідно з чинною транзитною угодою.

ОГТСУ неодноразово пропонував Газпрому забронювати додаткові потужності для транзиту газу, однак російська компанія відхиляла такі пропозиції.

Поточна транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром» укладена наприкінці 2019-го строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021-2024 роках.

Читайте в «Терміналі», Європа викачала вже більше 18% запасів газу, накопиченого за літо в підземних сховищах, а запаси в українських ПСГ вже близькі до рівнів початку закачування, заявив Газпром.

