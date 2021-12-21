Ціна газу в Європі перевищила $2000 за тисячу кубів

Вартість ф’ючерсів на газ в Європі вперше в історії перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.
Передає Прайм.
Вартість січневих ф’ючерсів за індексом TTF відкрила торгову сесію вівторка поблизу позначки 1800 доларів, ціни протягом дня коливалися і на 13.53 за Києвом вперше перевищила позначку в 2000 доларів. Показник досяг 2004 доларів, що на 16,7% вище розрахункової ціни напередодні (1716,7 долара).
Читайте у Терміналі: Вартість ф’ючерсів на газ в Європі вперше в історії перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.