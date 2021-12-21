Міненерго просить перевірити, чому планові ремонти електромереж проводять узимку

Обновлено: Декабрь 21, 2021. Тэги: , ,

Міненерго просить перевірити, чому планові ремонти електромереж проводять узимку

Міністерство енергетики звернулося до НКРЕКП щодо перевірки порушень операторами систем розподілу (ОСР) графіків ремонтів в опалювальний період. 

Про це пише пресслужба Міненерго.

«З метою проведення перевірки порушень операторами систем розподілу ремонтної програми і пошуку механізму їх недопущення у майбутньому Міненерго звернулось з відповідним листом до НКРЕКП», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною звернення стали результати аналізу відключень споживачів електричної енергії у грудні цього року, яке здійснив Держенергонагляд.

Отримані дані свідчать про значну кількість планових ремонтів, які здійснюються операторами систем розподілу впродовж осінньо-зимового періоду.

У міністерстві наголосили, що ОСР вони повинні планувати проведення ремонтних кампаній в міжопалювальний період.

«Міненерго наполягає, що у разі критичної необхідності проведення планових ремонтів протягом осінньо-зимового періоду, оператори мають забезпечити альтернативне живлення споживачів під час проведення відповідних робіт», — додали в пресслужбі.

Читайте в «Терміналі», За січень-листопад 2021 року виробництво електроенергії в Україні становило 141,306 млрд кВт-год, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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