Міненерго просить перевірити, чому планові ремонти електромереж проводять узимку

Міністерство енергетики звернулося до НКРЕКП щодо перевірки порушень операторами систем розподілу (ОСР) графіків ремонтів в опалювальний період.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«З метою проведення перевірки порушень операторами систем розподілу ремонтної програми і пошуку механізму їх недопущення у майбутньому Міненерго звернулось з відповідним листом до НКРЕКП», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною звернення стали результати аналізу відключень споживачів електричної енергії у грудні цього року, яке здійснив Держенергонагляд.

Отримані дані свідчать про значну кількість планових ремонтів, які здійснюються операторами систем розподілу впродовж осінньо-зимового періоду.

У міністерстві наголосили, що ОСР вони повинні планувати проведення ремонтних кампаній в міжопалювальний період.

«Міненерго наполягає, що у разі критичної необхідності проведення планових ремонтів протягом осінньо-зимового періоду, оператори мають забезпечити альтернативне живлення споживачів під час проведення відповідних робіт», — додали в пресслужбі.

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