3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився майже вдвічі

3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн куб.м в добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн куб.м в добу.

Про це у Фейсбук написав голова ОГТСУ Сергій Макогон.

Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складають близько 50,5 млн.куб.м. в добу.

Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року.Газпром не інформує про причини зменшення транзиту.

«Термінал» писав, у листопаді у порівнянні з жовтнем транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи зріс на 16% до 3,049 млрд куб. м.