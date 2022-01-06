ГарПок реалізував «зелену» електроенергію на 190 мільйонів

Обновлено: Январь 06, 2022. Тэги: , ,

ГарПок реалізував «зелену» електроенергію на 190 мільйонів
ДП «Гарантований покупець» 5 січня продало на аукціонах 54 тисячі МВт-год. електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) на 190 млн грн.

Про це повідомляє держпідприємство.

«Перший у 2022 році аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) завершився успішно – вдалося реалізувати 100% продукції, виставленої на торги. Аукціон відбувся 5 січня на Українській енергетичній біржі за ініціативи підприємства. «Гарантований покупець» запропонував до продажу 54 тисячі МВт-год. електроенергії з ВДЕ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електроенергію придбало 8 компаній. Ціна під час торгів зросла на 30%, й загалом держпідприємство за підсумками аукціону отримало майже 190 млн грн.

Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець» у 2021 році виплатило виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 70 млрд гривень.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила кошторис державного підприємства «Гарантований покупець» на 2022 рік. Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 29 грудня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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