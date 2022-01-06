ГарПок реалізував «зелену» електроенергію на 190 мільйонів

ДП «Гарантований покупець» 5 січня продало на аукціонах 54 тисячі МВт-год. електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) на 190 млн грн.

Про це повідомляє держпідприємство.

«Перший у 2022 році аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) завершився успішно – вдалося реалізувати 100% продукції, виставленої на торги. Аукціон відбувся 5 січня на Українській енергетичній біржі за ініціативи підприємства. «Гарантований покупець» запропонував до продажу 54 тисячі МВт-год. електроенергії з ВДЕ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електроенергію придбало 8 компаній. Ціна під час торгів зросла на 30%, й загалом держпідприємство за підсумками аукціону отримало майже 190 млн грн.

Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець» у 2021 році виплатило виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 70 млрд гривень.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила кошторис державного підприємства «Гарантований покупець» на 2022 рік. Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 29 грудня.