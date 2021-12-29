НКРЕКП затвердила кошторис «Гарантованого покупця» на 2022 рік

Обновлено: Декабрь 29, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП затвердила кошторис «Гарантованого покупця» на 2022 рік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила кошторис державного підприємства «Гарантований покупець» на 2022 рік.

Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 29 грудня.

«Затвердити кошторис ДП «Гарантований покупець» на 2022 рік у сумі 280 795,5 тис. грн», — йдеться в документі.

Згідно з проєктом документа, наступного року «Гарантований покупець» має отримати 80,796 млн грн доходу. При цьому на амортизацію підприємство має перерахувати 9,462 млн грн, на придбання основних засобів — 3,079 млн грн, на резерви — 5,149 млн грн.

На забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу передбачено 124,705 млн грн.

«Гарантований покупець» є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.

«Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» за тиждень (20-24 грудня) провело три аукціони з продажу вуглецево-нейтральної електроенергії на біржі. За результатами торгів підприємству вдалося виручити понад 2 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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