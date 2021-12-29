НКРЕКП затвердила кошторис «Гарантованого покупця» на 2022 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила кошторис державного підприємства «Гарантований покупець» на 2022 рік.

Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 29 грудня.

«Затвердити кошторис ДП «Гарантований покупець» на 2022 рік у сумі 280 795,5 тис. грн», — йдеться в документі.

Згідно з проєктом документа, наступного року «Гарантований покупець» має отримати 80,796 млн грн доходу. При цьому на амортизацію підприємство має перерахувати 9,462 млн грн, на придбання основних засобів — 3,079 млн грн, на резерви — 5,149 млн грн.

На забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу передбачено 124,705 млн грн.

«Гарантований покупець» є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.

«Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» за тиждень (20-24 грудня) провело три аукціони з продажу вуглецево-нейтральної електроенергії на біржі. За результатами торгів підприємству вдалося виручити понад 2 млрд грн.