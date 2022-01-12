Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків

НАК «Нафтогаз України» у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-го.

Про це голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко написав у Фейсбуці.

«116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України… Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020″, — написав Вітренко.

Він зауважив, що збільшити платежі до бюджету вдалося завдяки покращенню фінансових показників Нафтогазу у 2 кварталі минулого року.

Як повідомлялося, за січень — вересень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го Група Нафтогаз зменшила збиток у 3,9 раза — до 4,366 млрд грн. Дохід Групи за звітний період становив 136,965 млрд грн, що на 30,8% більше у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року.

При цьому за липень-вересень 2021 року НАК «Нафтогаз України», як окрема юридична особа, отримала 2,5 млрд грн прибутку.

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