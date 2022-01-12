Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків

Обновлено: Январь 12, 2022. Тэги: , ,

Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків
НАК «Нафтогаз України» у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-го.

Про це голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко написав у Фейсбуці.

«116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України… Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020″, — написав Вітренко.

Він зауважив, що збільшити платежі до бюджету вдалося завдяки покращенню фінансових показників Нафтогазу у 2 кварталі минулого року.

Як повідомлялося, за січень — вересень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го Група Нафтогаз зменшила збиток у 3,9 раза — до 4,366 млрд грн. Дохід Групи за звітний період становив 136,965 млрд грн, що на 30,8% більше у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року.

При цьому за липень-вересень 2021 року НАК «Нафтогаз України», як окрема юридична особа, отримала 2,5 млрд грн прибутку.

Читайте в «Терміналі», виробники теплової енергії скоротили заборгованість перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на 22,03 млрд грн шляхом взаєморозрахунків відповідно до ст. 4 Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення».

Автор:

(Всего статей: 19639)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: