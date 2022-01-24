Єврокомісія прогнозує й надалі високі ціни на газ

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорила високі ціни на енергоносії під час неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС.

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

На зустрічі наголошувалося, що останні місяці світові ціни на газ досягли історичного максимуму, що надає непрямий вплив на ціни на енергоносії в Європі. За словами Сімсон, вжиті ЄС заходи щодо зниження податків і мит, а також підтримки населення допомогли близько 70 млн споживачам з оплатою комунальних послуг. Загальні дії підтримки з боку ЄС становили $21 млрд, проте цього виявилося замало.

«Багато міністрів зазначили, що ситуація за східним кордоном ЄС створює невизначеність на ринках і як значно скоротилися потоки газу з Росії в останні місяці… Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити ефективніше використання потужностей для зберігання та забезпечити достатній рівень зберігання газу», — заявила Сімсон.

За її словами, єдиним довгостроковим розв’язанням проблеми залежності від викопного палива і, отже, нестійких цін на енергоносії — завершити перехід до «зеленої» економіки.

«Менш ніж за півтора року ми зробили практично всі кроки, необхідні для того, щоб створити правову базу для того, щоб водень став реальним варіантом для секторів, у яких важко скоротити викиди», — заявила єврокомісар. Раніше глава Міжнародного енергетичного агентства Фаті Біроль звинуватив Росію у стримуванні постачання газу до Європи у період «підвищення геополітичної напруги».

За його словами, Росія не постачає щонайменше третину запасів газу, які могли б транспортувати до Європи, при цьому «виснажуючи підконтрольні їй сховища в Європі».

Читайте в «Терміналі», споживання газу в країнах Євросоюзу знизилося на 10% у третьому кварталі 2021 року на тлі зростання цін.