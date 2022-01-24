Єврокомісія прогнозує й надалі високі ціни на газ

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: , , ,

Єврокомісія прогнозує й надалі високі ціни на газ

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорила високі ціни на енергоносії під час неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС.

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

На зустрічі наголошувалося, що останні місяці світові ціни на газ досягли історичного максимуму, що надає непрямий вплив на ціни на енергоносії в Європі. За словами Сімсон, вжиті ЄС заходи щодо зниження податків і мит, а також підтримки населення допомогли близько 70 млн споживачам з оплатою комунальних послуг. Загальні дії підтримки з боку ЄС становили $21 млрд, проте цього виявилося замало.

«Багато міністрів зазначили, що ситуація за східним кордоном ЄС створює невизначеність на ринках і як значно скоротилися потоки газу з Росії в останні місяці… Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити ефективніше використання потужностей для зберігання та забезпечити достатній рівень зберігання газу», — заявила Сімсон.

За її словами, єдиним довгостроковим розв’язанням проблеми залежності від викопного палива і, отже, нестійких цін на енергоносії — завершити перехід до «зеленої» економіки.

«Менш ніж за півтора року ми зробили практично всі кроки, необхідні для того, щоб створити правову базу для того, щоб водень став реальним варіантом для секторів, у яких важко скоротити викиди», — заявила єврокомісар. Раніше глава Міжнародного енергетичного агентства Фаті Біроль звинуватив Росію у стримуванні постачання газу до Європи у період «підвищення геополітичної напруги».

За його словами, Росія не постачає щонайменше третину запасів газу, які могли б транспортувати до Європи, при цьому «виснажуючи підконтрольні їй сховища в Європі».

Читайте в «Терміналі», споживання газу в країнах Євросоюзу знизилося на 10% у третьому кварталі 2021 року на тлі зростання цін.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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