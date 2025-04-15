Огляд енергетичних подій, 15 квітня 2025 р: Китай збільшує експорт та імпорт нафти, попри торгові війни. Сухі свердловини та нові угоди на енергоринку

У першому кварталі 2025 року Китай значно збільшив обсяги експорту та імпорту нафти, незважаючи на торгові конфлікти.

Водночас на енергетичному ринку відбуваються ключові події: суха свердловина ExxonMobil біля Кіпру, нові угоди на поставки LNG, зростання боргів BP та потенційні придбання ADNOC. Міжнародні агенції знижують прогнози попиту на нафту через торгові війни, а Європа готується до буму імпорту LNG.

Китай збільшує експорт та імпорт нафти, попри торгові війни

Передтаріфна паніка допомогла китайському експорту перевершити очікування у першому кварталі 2025 року. Загальний обсяг експорту в березні зріс на 12,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що втричі перевищує прогнози аналітиків і становить 313,9 млрд доларів.

Навіть торгівля між США та Китаєм не зазнала суттєвих змін минулого місяця: торгівельний профіцит Пекіна зріс до 27,6 млрд доларів на тлі зростання двосторонньої торгівлі на 4,5% у річному обчисленні.

Китайські НПЗ також збільшили імпорт сирої нафти, досягнувши 12,1 млн барелів на добу — найвищий показник з серпня 2023 року. Попередні дані за квітень свідчать, що споживання нафти не сповільнюється.

Згідно з даними про попит на бункерування у Сінгапурі, обсяги контейнерних перевезень у березні були найвищими з моменту офіційного завершення локдаунів у Китаї (2021–2022). Це вказує на те, що світова торгівля зосередила операції у першому кварталі 2025 року, що створює передумови для значного спаду у другому кварталі через тарифи Трампа.

Ключові події на ринку

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Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com