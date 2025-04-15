Огляд енергетичних подій, 15 квітня 2025 р: Китай збільшує експорт та імпорт нафти, попри торгові війни. Сухі свердловини та нові угоди на енергоринку

У першому кварталі 2025 року Китай значно збільшив обсяги експорту та імпорту нафти, незважаючи на торгові конфлікти.
Водночас на енергетичному ринку відбуваються ключові події: суха свердловина ExxonMobil біля Кіпру, нові угоди на поставки LNG, зростання боргів BP та потенційні придбання ADNOC. Міжнародні агенції знижують прогнози попиту на нафту через торгові війни, а Європа готується до буму імпорту LNG.
Китай збільшує експорт та імпорт нафти, попри торгові війни
Передтаріфна паніка допомогла китайському експорту перевершити очікування у першому кварталі 2025 року. Загальний обсяг експорту в березні зріс на 12,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що втричі перевищує прогнози аналітиків і становить 313,9 млрд доларів.
Навіть торгівля між США та Китаєм не зазнала суттєвих змін минулого місяця: торгівельний профіцит Пекіна зріс до 27,6 млрд доларів на тлі зростання двосторонньої торгівлі на 4,5% у річному обчисленні.
Китайські НПЗ також збільшили імпорт сирої нафти, досягнувши 12,1 млн барелів на добу — найвищий показник з серпня 2023 року. Попередні дані за квітень свідчать, що споживання нафти не сповільнюється.
Згідно з даними про попит на бункерування у Сінгапурі, обсяги контейнерних перевезень у березні були найвищими з моменту офіційного завершення локдаунів у Китаї (2021–2022). Це вказує на те, що світова торгівля зосередила операції у першому кварталі 2025 року, що створює передумови для значного спаду у другому кварталі через тарифи Трампа.
Ключові події на ринку
- Одна з найважливіших розвідувальних свердловин року, Elektra-1 компанії ExxonMobil (NYSE: XOM) біля берегів Кіпру, виявилася «сухою», що зруйнувало надії на великі родовища у Східному Середземномор’ї.
- Французька нафтова компанія TotalEnergies (NYSE: TTE) уклала 20-річну угоду на постачання 1,5 млн тонн LNG на рік із проєкту Rio Grande LNG (NextDecade, NASDAQ: NEXT).
- Британська BP (NYSE: BP) попередила інвесторів про зростання загального боргу на 4 млрд доларів до понад 27 млрд.
- Національна нафтова компанія ОАЕ ADNOC розглядає можливість купівлі активів з видобутку природного газу в США у Aethon Energy Management за суму до 10 млрд доларів.
Оновлення прогнозів та політичні рішення
- Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту у 2025 році на 300 тис. барелів на добу, а ОПЕК — на 150 тис.
- Іран та США назвали початок переговорів щодо ядерної програми «конструктивним».
- Європа, за прогнозами МЕА, збільшить імпорт LNG на 25% у 2025 році через відмову від російського трубопровідного газу.
- Венесуела конфіскувала два танкери з нафтою Chevron (NYSE: CVX) у відповідь на санкції США.
- Колумбія планує почати комерційний видобуток газу (135 млн куб. футів на добу) з 2029 року після відкриття родовища Sirius.
Інші важливі новини
- Канада: Трубопровід Keystone (620 тис. барелів на добу) планують відновити після аварії, але офіційний дозвіл PHMSA ще не отримано.
- Велика Британія прийняла екстрений закон для націоналізації British Steel після відмови китайського власника від держдопомоги.
- Італія може відкласти відмову від вугілля до 2025 року через критику з боку Enel та ENI.
- Саудівська Аравія та США готують угоду про розвиток цивільної ядерної енергетики.
- Китай продовжить будівництво вугільних електростанцій до 2027 року.
Ринки металів
- Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до 3700 дол./унцію до кінця 2025 року.
- Мідь відновилася після звільнення китайської електроніки від тарифів Трампа.
Затримки в проєктах LNG
Проєкт Lake Charles LNG (Energy Transfer, NYSE: ET) може бути введений в експлуатацію лише у 2031 році через мораторій Байдена та брак контрактів.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com