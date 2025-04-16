Світовий попит на нафту та видобуток у США зростатимуть повільніше через тарифні напруження – МЕА

Світовий попит на нафту у 2025 році зростатиме найповільнішими темпами за останні п’ять років, а видобуток у США також знизиться через тарифні обмеження, введені президентом США Дональдом Трампом, та відповідні заходи торгових партнерів, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Тарифи Трампа, а також рішення ОПЕК+ збільшити постачання нафти, спричинили різке падіння цін на нафту цього місяця, що зменшило доходи виробників. Попри заклики Трампа до активізації видобутку, нафтова галузь США може сповільнити свою діяльність, зазначає МЕА.

У щомісячному звіті агентство, яке консультує індустріалізовані країни, повідомило, що світовий попит на нафту цього року зросте на 730 тисяч барелів на добу, що значно нижче прогнозу в 1,03 мільйона барелів на добу, опублікованого минулого місяця. Це зниження більше, ніж скоригував у понеділок альянс виробників ОПЕК.

«Погіршення економічних перспектив у світі на тлі різкого загострення торгових напружень на початку квітня змусило нас знизити прогноз зростання попиту на нафту цього року», – заявило МЕА. «Близько половини цього зниження припадає на США та Китай, а решта – на торгово-орієнтовані азійські економіки».

Зростання на 730 тисяч барелів на добу буде найнижчим показником з 2020 року, коли попит скоротився через пандемію COVID-19. Якщо виключити пандемію, це буде найнижчий рівень з 2019 року, коли зростання становило 540 тисяч барелів на добу, зазначило МЕА у відповідь на запитання Reuters.

У першому прогнозі на 2026 рік агентство передбачило подальше сповільнення зростання попиту до 690 тисяч барелів на добу через крихку економічну ситуацію та зростання популярності електромобілів.

У Китаї, другому за величиною споживачі нафти, економічні виклики та перехід на електромобілі обмежують перспективи зростання попиту на нафту, який протягом багатьох років був основним драйвером світового споживання.

Світові ціни на нафту впали на 13% цього місяця до близько $64 за барель через торгові напруження та рішення ОПЕК+ прискорити збільшення постачання у травні. Після публікації звіту МЕА ціни на нафту продовжили зниження.

Політичні відповіді

Уряди, залежні від нафти, стикаються із тиском через падіння цін. Чиновники готують заходи для компенсації втрат доходів, такі як випуск додаткових облігацій та скорочення витрат.

Це також виклик для американських сланцевих виробників, які за останні два десятиліття перетворили США на найбільшого виробника нафти у світі.

«Різке падіння цін на нафту стурбувало сланцевий сектор США», – заявило МЕА. «Нові тарифи можуть також підвищити вартість сталі та обладнання, що ще більше обмежить буріння».

Разом із впливом китайських тарифів на імпорт етану та зрідженого нафтового газу з США, ці фактори змусили МЕА знизити прогноз видобутку нафти в США на 150 тисяч барелів на добу цього року – до рівня в 490 тисяч барелів на добу.

Водночас, традиційні нафтові проєкти продовжують реалізовуватися, і МЕА очікує, що постачання нафти з-поза ОПЕК+ у 2025 році зросте на 1,3 мільйона барелів на добу, що значно перевищує темпи зростання попиту та свідчить про значний надлишок.

Зниження прогнозу МЕА на 2025 рік відбулося після аналогічного кроку з боку ОПЕК у понеділок, хоча коригування паризького агентства є більш різким.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогнози зростання попиту на нафту цього та наступного року до 1,30 мільйона та 1,28 мільйона барелів на добу відповідно. Обидва показники на 150 тисяч барелів на добу нижче, ніж минулого місяця.

ОПЕК залишається більш оптимістичною щодо попиту на нафту, ніж інші прогнози, і очікує, що споживання продовжуватиме зростати протягом багатьох років. На відміну від неї, МЕА вважає, що пік попиту на нафту припаде на ці десятиліття через перехід світу на чистіші види палива.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: investing