Майбутнє природного газу: нові реалії та зміни у стратегічних підходах

Обновлено: Май 01, 2025. Тэги: , , , , ,

Майбутнє природного газу: нові реалії та зміни у стратегічних підходах

У контексті зростаючого попиту на енергію та розвитку нових технологій, роль природного газу як «містка» до безвуглецевої енергетики ставиться під сумнів. Водночас деякі енергетичні компанії все ще бачать газ як основний елемент своїх стратегій на майбутнє, що підтверджується актуальними прогнозами та заявами лідерів галузі.

Природний газ багато років позиціонувався як «місток» до безвуглецевої енергетики. З одного боку цього «містка» – застарілі вугільні електростанції, з іншого – чисте майбутнє, що базується на відновлюваних джерелах енергії, таких як сонце та вітер, які поступово стабілізують клімат. Однак із розвитком штучного інтелекту та бурхливим попитом на енергію, цей підхід втрачає свою актуальність.

Зміна підходів у використанні газу

Попит на енергію, що підсилюється технологічними досягненнями, вже не дає можливості для використання природного газу як тимчасового варіанту. Навіть підтримка президента США Дональда Трампа для викопних джерел енергії та вороже ставлення до чистих технологій лише сприяли зміні підходів.

У свою чергу, деякі енергетичні компанії тепер вважають газ важливою частиною своїх стратегій на найближчі роки. Однак не всі вважають, що відновлювані джерела енергії можуть бути єдиним рішенням.

Природний газ як основа для розвитку

Не дивлячись на тиск відновлюваних джерел енергії, деякі керівники енергетичних компаній висловлюють думку, що сонячні та вітрові станції можуть стати «містком» до більшої кількості газових електростанцій. Один з керівників зазначив, що «чиста енергія» більше не є в порядку денному, а газ, навпаки, займе центральне місце в планах на майбутнє.

Прогнози на майбутнє: зростаючий попит на газ

Згідно з даними BloombergNEF, природний газ має яскраве майбутнє, з попитом, що зростає на 25% до 2050 року. Це пояснюється зниженням довгострокових цін і зростаючим попитом на електрику від дата-центрів. Основне зростання попиту відбудеться після 2035 року, причому лідером цього процесу стане США.

Прогнози та нові стратегії

На фоні цих змін відбудеться BNEF Summit у Нью-Йорку, на якому обговорюватиметься перехід до нових джерел енергії та вплив штучного інтелекту на використання газу. Лідери галузі обговорять нові прогнози й можливі стратегії, зокрема те, чи є відновлювальні джерела енергії «містком» до використання природного газу як основного джерела енергії.

Джерело: НТЦ Псіхєя 

За матеріалами: bloomberg.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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