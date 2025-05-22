Польща готується до ядерного майбутнього: плани, інфраструктура, підтримка

Обновлено: Май 22, 2025. Тэги: , , , ,

Польща готується до ядерного майбутнього: плани, інфраструктура, підтримка

Польща планує ввести в експлуатацію перші ядерні енергоблоки до 2036 року, аби поступово зменшити залежність від вугілля та зміцнити енергетичну безпеку.

Амбітна стратегія ядерного розвитку

  • Готових енергоблоків на сьогодні немає, будівництво першого очікується з 2026 року.
  • Потужність першого енергоблока – 1–1,6 ГВт, введення в експлуатацію заплановане на 2036 рік.
  • Загалом планується до шести великих реакторів з інтервалом запуску кожні 2–3 роки.
  • Крім великих реакторів, Польща активно розвиває малі модульні реактори (SMR).

Політика і мотивація

  • Енергетична стратегія Польщі до 2040 року (EPP2040) визначає ядерну енергетику як ключовий елемент енергопереходу.
  • Вугілля має бути обмежене до 56% у генерації до 2030 року.
  • 23% кінцевого енергоспоживання мають забезпечувати ВДЕ до 2030 року.
  • Природний газ — перехідне паливо.

Інфраструктура та міжнародні партнери

  • Майбутня електростанція будуватиметься в Лубятово-Копаліно у Померанії.
  • Партнери: Westinghouse, Bechtel, EDF, KHNP (Південна Корея).
  • Угода з урядом США дозволяє залучити фінансування та технології.
  • У 2024 році польський уряд схвалив 15 млрд доларів на будівництво.
  • Контракт за принципом CfD на 60 років забезпечить стабільність доходів.

Малі модульні реактори (SMR)

  • Компанії Orlen, KGHM, Synthos просувають SMR для промислових цілей.
  • Заявки на BWRX-300 уже розглядаються в кількох регіонах.
  • Заплановано 76 SMR до 2038 року із запуском першого у 2028-му.

Громадська підтримка

  • 92% поляків підтримують ядерну енергетику (опитування CBOS, 2024).
  • Молодь, високоосвічене населення та мешканці міст — найактивніші прихильники.

Міжнародне співробітництво та регулювання

  • Польща співпрацює з США, Францією, Південною Кореєю, Японією, Китаєм.
  • Є членом IFNEC, NEA, INFCIRC.
  • Агентство атомної енергії Польщі (PAA) — основний регулятор.

Інші плани та ініціативи

  • Національний центр ядерних досліджень (NCBJ) бере участь у європейських програмах.
  • Відпрацьоване паливо зберігатиметься на спеціальних об’єктах ZUOP.
  • Інфраструктура електромережі модернізується відповідно до вимог ЄС.

«Ядерна енергетика — не лише шлях до енергетичної незалежності, а й до декарбонізації та збереження клімату,» — йдеться у звіті міністерства клімату Польщі.

Джерело: Terminal
За матеріалами: world-nuclear.org

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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