Польща готується до ядерного майбутнього: плани, інфраструктура, підтримка

Польща планує ввести в експлуатацію перші ядерні енергоблоки до 2036 року, аби поступово зменшити залежність від вугілля та зміцнити енергетичну безпеку.
Амбітна стратегія ядерного розвитку
- Готових енергоблоків на сьогодні немає, будівництво першого очікується з 2026 року.
- Потужність першого енергоблока – 1–1,6 ГВт, введення в експлуатацію заплановане на 2036 рік.
- Загалом планується до шести великих реакторів з інтервалом запуску кожні 2–3 роки.
- Крім великих реакторів, Польща активно розвиває малі модульні реактори (SMR).
Політика і мотивація
- Енергетична стратегія Польщі до 2040 року (EPP2040) визначає ядерну енергетику як ключовий елемент енергопереходу.
- Вугілля має бути обмежене до 56% у генерації до 2030 року.
- 23% кінцевого енергоспоживання мають забезпечувати ВДЕ до 2030 року.
- Природний газ — перехідне паливо.
Інфраструктура та міжнародні партнери
- Майбутня електростанція будуватиметься в Лубятово-Копаліно у Померанії.
- Партнери: Westinghouse, Bechtel, EDF, KHNP (Південна Корея).
- Угода з урядом США дозволяє залучити фінансування та технології.
- У 2024 році польський уряд схвалив 15 млрд доларів на будівництво.
- Контракт за принципом CfD на 60 років забезпечить стабільність доходів.
Малі модульні реактори (SMR)
- Компанії Orlen, KGHM, Synthos просувають SMR для промислових цілей.
- Заявки на BWRX-300 уже розглядаються в кількох регіонах.
- Заплановано 76 SMR до 2038 року із запуском першого у 2028-му.
Громадська підтримка
- 92% поляків підтримують ядерну енергетику (опитування CBOS, 2024).
- Молодь, високоосвічене населення та мешканці міст — найактивніші прихильники.
Міжнародне співробітництво та регулювання
- Польща співпрацює з США, Францією, Південною Кореєю, Японією, Китаєм.
- Є членом IFNEC, NEA, INFCIRC.
- Агентство атомної енергії Польщі (PAA) — основний регулятор.
Інші плани та ініціативи
- Національний центр ядерних досліджень (NCBJ) бере участь у європейських програмах.
- Відпрацьоване паливо зберігатиметься на спеціальних об’єктах ZUOP.
- Інфраструктура електромережі модернізується відповідно до вимог ЄС.
«Ядерна енергетика — не лише шлях до енергетичної незалежності, а й до декарбонізації та збереження клімату,» — йдеться у звіті міністерства клімату Польщі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: world-nuclear.org