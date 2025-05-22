IEA попереджає: майбутнє «зелених» технологій залежить від стабільного доступу до критичних мінералів

Обновлено: Май 22, 2025. Тэги: , , , ,

IEA попереджає: майбутнє «зелених» технологій залежить від стабільного доступу до критичних мінералів

У новому звіті Міжнародне енергетичне агентство закликає уряди й компанії активізувати зусилля щодо диверсифікації постачання критичних мінералів, необхідних для енергетичного переходу.

Зокрема відзначено, що попит на літій, нікель, кобальт і графіт зросте у 2–4 рази до 2030 року. Ціни на низку мінералів демонстрували істотну волатильність у 2024 році — літій впав на 75%, кобальт — на 30%. Європа й Північна Америка активізують інвестиції у  вторинне перероблювання. Африка та Латинська Америка стають новими геостратегічними осередками видобутку.

Глобальні виклики та регіональні тренди

IEA у звіті Global Critical Minerals Outlook 2025 оприлюднило оновлену оцінку доступності ресурсів, інвестиційної активності та політик по ключових регіонах:

  • Європа: Розширення ініціатив EU Critical Raw Materials Act. Програми підтримки перероблювання.
  • США: Нові інвестиції в ланцюги постачання батарей через IRA (закон США про зниження інфляції). Посилення внутрішнього видобутку.
  • Австралія: Залишається провідним експортером літію та нікелю. Посилення екологічних вимог.
  • Китай: Попри обмеження експорту, залишається головним переробником рідкісноземельних елементів.
  • Африка: Зростання геополітичного значення — Конго, Замбія, Намібія фокусуються на кобальті, міді та урану.

«Без масштабної диверсифікації ланцюгів постачання, зростаючі потреби у мінералах можуть стати вузьким місцем для глобального енергетичного переходу», — заявив виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.

Прогноз та рекомендації

  • IEA прогнозує подвоєння світового попиту на мінерали для чистих енергетичних технологій до 2035 року.
  • Наголошено на необхідності розвитку рециркуляції та вторинного ринку, зокрема для графіту й літію.
  • Розроблено інструмент моніторингу стійкості постачань — Critical Minerals Data Explorer.
  • Звіт закликає уряди посилити політики підтримки сталого видобутку, прозорості та екологічних стандартів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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