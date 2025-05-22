IEA попереджає: майбутнє «зелених» технологій залежить від стабільного доступу до критичних мінералів

У новому звіті Міжнародне енергетичне агентство закликає уряди й компанії активізувати зусилля щодо диверсифікації постачання критичних мінералів, необхідних для енергетичного переходу.
Зокрема відзначено, що попит на літій, нікель, кобальт і графіт зросте у 2–4 рази до 2030 року. Ціни на низку мінералів демонстрували істотну волатильність у 2024 році — літій впав на 75%, кобальт — на 30%. Європа й Північна Америка активізують інвестиції у вторинне перероблювання. Африка та Латинська Америка стають новими геостратегічними осередками видобутку.
Глобальні виклики та регіональні тренди
IEA у звіті Global Critical Minerals Outlook 2025 оприлюднило оновлену оцінку доступності ресурсів, інвестиційної активності та політик по ключових регіонах:
- Європа: Розширення ініціатив EU Critical Raw Materials Act. Програми підтримки перероблювання.
- США: Нові інвестиції в ланцюги постачання батарей через IRA (закон США про зниження інфляції). Посилення внутрішнього видобутку.
- Австралія: Залишається провідним експортером літію та нікелю. Посилення екологічних вимог.
- Китай: Попри обмеження експорту, залишається головним переробником рідкісноземельних елементів.
- Африка: Зростання геополітичного значення — Конго, Замбія, Намібія фокусуються на кобальті, міді та урану.
«Без масштабної диверсифікації ланцюгів постачання, зростаючі потреби у мінералах можуть стати вузьким місцем для глобального енергетичного переходу», — заявив виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.
Прогноз та рекомендації
- IEA прогнозує подвоєння світового попиту на мінерали для чистих енергетичних технологій до 2035 року.
- Наголошено на необхідності розвитку рециркуляції та вторинного ринку, зокрема для графіту й літію.
- Розроблено інструмент моніторингу стійкості постачань — Critical Minerals Data Explorer.
- Звіт закликає уряди посилити політики підтримки сталого видобутку, прозорості та екологічних стандартів.