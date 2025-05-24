Трамп знову розкритикував енергетичну політику Великої Британії

Президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою переходу Великої Британії на відновлювану енергетику, закликавши скасувати податковий тиск на нафтовидобувні компанії в Північному морі.
Популізм проти зеленої трансформації
Президент Дональд Трамп у публікації у соціальній мережі закликав уряд Великої Британії:
- згорнути підтримку вітрової енергетики, назвавши вітряки «дорогими та непривабливими»
- інвестувати в буріння в Північному морі, де, за його словами, «чекають на видобуток величезні запаси нафти»
- скасувати чинну податкову систему, яка, на його думку, стримує нафтовидобуток
«У Сполученого Королівства століття буріння попереду, з центром в Aberdeen. Стара податкова система демотивує розробку родовищ, а не навпаки. Енергетичні витрати у Великій Британії значно та швидко знизяться!» — написав Трамп.
Не перша атака на вітрову енергетику
Трамп неодноразово критикував перехід Британії до чистої енергії. На початку січня він вже закликав:
- «відкрити Північне море» для нафтових і газових компаній
- «позбутися вітряків»
Це стало реакцією на заяву техаської компанії Apache, яка оголосила про припинення операцій у британському секторі Північного моря через невигідний податок на надприбутки.
Скорочення інвестицій у зелену енергетику
Критика Трампа збігається з внутрішніми проблемами британської «зеленої» політики:
- Компанія SSE повідомила про скорочення інвестицій у відновлювану енергетику на $2 млрд до 2027 року через «зміну макроекономічного середовища»
- Компанія Orsted, найбільший у світі розробник офшорних вітропарків, відмовилась від реалізації проєкту Hornsea 4 через високі ризики та проблеми з логістикою
Джерело: Terminal За матеріалами: oilprice.com