Трамп знову розкритикував енергетичну політику Великої Британії

Обновлено: Май 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Трамп знову розкритикував енергетичну політику Великої Британії

Президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою переходу Великої Британії на відновлювану енергетику, закликавши скасувати податковий тиск на нафтовидобувні компанії в Північному морі.

Популізм проти зеленої трансформації

Президент Дональд Трамп у публікації у соціальній мережі закликав уряд Великої Британії:

  • згорнути підтримку вітрової енергетики, назвавши вітряки «дорогими та непривабливими»
  • інвестувати в буріння в Північному морі, де, за його словами, «чекають на видобуток величезні запаси нафти»
  • скасувати чинну податкову систему, яка, на його думку, стримує нафтовидобуток

«У Сполученого Королівства століття буріння попереду, з центром в Aberdeen. Стара податкова система демотивує розробку родовищ, а не навпаки. Енергетичні витрати у Великій Британії значно та швидко знизяться!» — написав Трамп.

Не перша атака на вітрову енергетику

Трамп неодноразово критикував перехід Британії до чистої енергії. На початку січня він вже закликав:

  • «відкрити Північне море» для нафтових і газових компаній
  • «позбутися вітряків»

Це стало реакцією на заяву техаської компанії Apache, яка оголосила про припинення операцій у британському секторі Північного моря через невигідний податок на надприбутки.

Скорочення інвестицій у зелену енергетику

Критика Трампа збігається з внутрішніми проблемами британської «зеленої» політики:

  • Компанія SSE повідомила про скорочення інвестицій у відновлювану енергетику на $2 млрд до 2027 року через «зміну макроекономічного середовища»
  • Компанія Orsted, найбільший у світі розробник офшорних вітропарків, відмовилась від реалізації проєкту Hornsea 4 через високі ризики та проблеми з логістикою

Джерело: Terminal За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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