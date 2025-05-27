Уряд України спрямовує 195 млн грн з енергетичного фонду на потреби оборони

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перерозподіл 195 мільйонів гривень залишків спеціального фонду державного бюджету, сформованого за рахунок внесків на регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на потреби оборонних підрозділів. Ці кошти будуть використані для підсилення Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Головного управління Національної гвардії України.
Підтримка обороноздатності
Оборонні підрозділи виконують важливі завдання на всіх напрямках фронту, і тому Міністерство енергетики спільно з НКРЕКП ініціювали спрямування 195 млн грн для підсилення боєздатності українських захисників.
- Джерело коштів: залишки спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання, сплачених суб’єктами господарювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
- Напрямки використання: закупівля бронетехніки та безпілотних літальних апаратів для ГУР та Нацгвардії.
- Мета: підвищення обороноздатності та ефективності дій українських силових структур.
Це оптимізує використання бюджетних ресурсів, спрямоване на підтримку національної безпеки та оборони в умовах триваючої агресії з боку росії. Оборонні підрозділи України сьогодні виконують важливі завдання на всіх напрямках фронту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України, Ukraine, KI