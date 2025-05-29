OMV інвестує в один з найбільших в Європі заводів з виробництва зеленого водню

Обновлено: Май 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

OMV інвестує в один з найбільших в Європі заводів з виробництва зеленого водню

Австрійська енергетична компанія OMV оголосила про запуск 10 МВт електролізера на нафтопереробному заводі у Швехаті та ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва нового 140 МВт заводу з виробництва зеленого водню у Брук-ан-дер-Лайта.

Виробництво зеленого водню: стратегічний крок до декарбонізації

OMV офіційно відкрила 10 МВт електролізер на своєму нафтопереробному заводі у Швехаті, поблизу Відня. Цей об’єкт, який використовує електроенергію з відновлюваних джерел, має потужність виробництва до 1 500 тонн зеленого водню на рік і є найбільшим у своєму роді в Австрії. ([omv.com][1])

Крім того, OMV ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва нового 140 МВт заводу з виробництва зеленого водню у Брук-ан-дер-Лайта, Нижня Австрія. Очікується, що цей завод, який буде одним з найбільших у Європі, вироблятиме до 23 000 тонн зеленого водню на рік, що дозволить скоротити викиди CO₂ приблизно на 150 000 тонн щорічно. ([omv.com][1])

  • 10 МВт електролізер у Швехаті вже введено в експлуатацію та сертифіковано як RFNBO відповідно до директиви ЄС про відновлювану енергію. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
  • 140 МВт проєкт у Брук-ан-дер-Лайта очікує на фінансування від Європейського та Австрійського водневих банків. :contentReference[oaicite:22]{index=22}
  • Використання зеленого водню планується для потреб нафтопереробного заводу у Швехаті, зокрема для виробництва стійкого авіаційного пального та відновлюваного дизеля. :contentReference[oaicite:23]{index=23}

«Цей проєкт демонструє, як промислові інновації та сталість можуть йти пліч-о-пліч. Використовуючи зелений водень у майбутньому, ми робимо процеси та виробництво пального та хімічних продуктів більш сталими та забезпечуємо чисте майбутнє» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

* OMV Press Release
* FuelCellsWorks
* Energy Intelligence

Додаткові джерела інформації по темі:

* PV Magazine
* Hydrogen Europe
* Quantum Commodity Intelligence

[1]: https://www.omv.com/en/media/press-releases/2025/20250528-omv-showcases-groundbreaking-technologies-at-schwechat-refinery?utm_source=chatgpt.com «OMV showcases groundbreaking technologies at Schwechat Refinery and announces new investment in large 140 MW green hydrogen plant»

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(Всего статей: 24)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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