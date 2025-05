OMV інвестує в один з найбільших в Європі заводів з виробництва зеленого водню

Австрійська енергетична компанія OMV оголосила про запуск 10 МВт електролізера на нафтопереробному заводі у Швехаті та ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва нового 140 МВт заводу з виробництва зеленого водню у Брук-ан-дер-Лайта.

Виробництво зеленого водню: стратегічний крок до декарбонізації

OMV офіційно відкрила 10 МВт електролізер на своєму нафтопереробному заводі у Швехаті, поблизу Відня. Цей об’єкт, який використовує електроенергію з відновлюваних джерел, має потужність виробництва до 1 500 тонн зеленого водню на рік і є найбільшим у своєму роді в Австрії. ([omv.com][1])

Крім того, OMV ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва нового 140 МВт заводу з виробництва зеленого водню у Брук-ан-дер-Лайта, Нижня Австрія. Очікується, що цей завод, який буде одним з найбільших у Європі, вироблятиме до 23 000 тонн зеленого водню на рік, що дозволить скоротити викиди CO₂ приблизно на 150 000 тонн щорічно. ([omv.com][1])

10 МВт електролізер у Швехаті вже введено в експлуатацію та сертифіковано як RFNBO відповідно до директиви ЄС про відновлювану енергію. :contentReference[oaicite:21]{index=21}

у Швехаті вже введено в експлуатацію та сертифіковано як RFNBO відповідно до директиви ЄС про відновлювану енергію. :contentReference[oaicite:21]{index=21} 140 МВт проєкт у Брук-ан-дер-Лайта очікує на фінансування від Європейського та Австрійського водневих банків. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

у Брук-ан-дер-Лайта очікує на фінансування від Європейського та Австрійського водневих банків. :contentReference[oaicite:22]{index=22} Використання зеленого водню планується для потреб нафтопереробного заводу у Швехаті, зокрема для виробництва стійкого авіаційного пального та відновлюваного дизеля. :contentReference[oaicite:23]{index=23}

«Цей проєкт демонструє, як промислові інновації та сталість можуть йти пліч-о-пліч. Використовуючи зелений водень у майбутньому, ми робимо процеси та виробництво пального та хімічних продуктів більш сталими та забезпечуємо чисте майбутнє» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

* OMV Press Release

* FuelCellsWorks

* Energy Intelligence

Додаткові джерела інформації по темі:

* PV Magazine

* Hydrogen Europe

* Quantum Commodity Intelligence

[1]: https://www.omv.com/en/media/press-releases/2025/20250528-omv-showcases-groundbreaking-technologies-at-schwechat-refinery?utm_source=chatgpt.com «OMV showcases groundbreaking technologies at Schwechat Refinery and announces new investment in large 140 MW green hydrogen plant»