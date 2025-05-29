Україна подала офіційну скаргу до МАГАТЕ через спроби росії підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

Україна офіційно звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зі скаргою на дії росії, яка будує нові лінії електропередач для підключення окупованої Запорізької АЕС до своєї енергомережі. Ці дії викликають серйозне занепокоєння щодо ядерної безпеки та суверенітету України.
МАГАТЕ висловлює занепокоєння щодо планів росії
- МАГАТЕ повідомило, що директор агентства Рафаель Гроссі планує відвідати Київ у найближчі дні для обговорення ситуації навколо Запорізької АЕС.
- За даними Greenpeace, росія будує понад 80 км нових ліній електропередач між окупованими Маріуполем і Бердянськом для підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми.
- Українські офіційні особи попереджають, що спроби перезапустити станцію можуть призвести до ядерної катастрофи, оскільки російський персонал не має належної підготовки для роботи з оновленим обладнанням ЗАЕС.
«Спроби росії підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters: Ukraine protests to IAEA over Russia building power lines to Zaporizhzhia nuclear plant
The Moscow Times: Russia Building Power Lines to Restart Occupied Ukrainian Nuclear Plant
Euronews: IAEA chief Rafael Grossi to revisit Ukraine and Russia imminently