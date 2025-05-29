Україна подала офіційну скаргу до МАГАТЕ через спроби росії підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

Обновлено: Май 29, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Україна подала офіційну скаргу до МАГАТЕ через спроби росії підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

Україна офіційно звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зі скаргою на дії росії, яка будує нові лінії електропередач для підключення окупованої Запорізької АЕС до своєї енергомережі. Ці дії викликають серйозне занепокоєння щодо ядерної безпеки та суверенітету України.

МАГАТЕ висловлює занепокоєння щодо планів росії

  • МАГАТЕ повідомило, що директор агентства Рафаель Гроссі планує відвідати Київ у найближчі дні для обговорення ситуації навколо Запорізької АЕС.
  • За даними Greenpeace, росія будує понад 80 км нових ліній електропередач між окупованими Маріуполем і Бердянськом для підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми.
  • Українські офіційні особи попереджають, що спроби перезапустити станцію можуть призвести до ядерної катастрофи, оскільки російський персонал не має належної підготовки для роботи з оновленим обладнанням ЗАЕС.

«Спроби росії підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

Reuters: Ukraine protests to IAEA over Russia building power lines to Zaporizhzhia nuclear plant
The Moscow Times: Russia Building Power Lines to Restart Occupied Ukrainian Nuclear Plant
Euronews: IAEA chief Rafael Grossi to revisit Ukraine and Russia imminently

Автор:

(Всего статей: 21)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: