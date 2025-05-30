Ринок паливного етанолу зростає: нові технології роблять SAF комерційно привабливим

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Глобальний ринок паливного етанолу продовжує впевнено зростати, а інноваційні технології виробництва сталого авіаційного палива (SAF) на основі етанолу посилюють його комерційну привабливість. Очікується, що до 2034 року обсяг ринку сягне понад \$166 млрд.

Нові драйвери зростання: технології, транспорт і партнерства

  • Глобальний ринок етанолу досяг $90,43 млрд у 2024 році й зростатиме до $123,27 млрд у 2029-му зі швидкістю 6,39% CAGR. До 2034 року прогнозується досягнення позначки $166,17 млрд.
  • Основними рушіями ринку є попит на відновлювану енергію, зростання урбанізації, розширення автомобільного сектору та економічний ріст країн, що розвиваються.
  • Основний ризик — високі витрати на виробництво, що можуть стримувати поширення біопалива.

Регіональна структура та лідери ринку

  • Північна Америка лідирує з часткою ринку 54,95% ($49,69 млрд у 2024), далі йдуть Південна Америка, Азія та Європа.
  • Найвищі темпи зростання демонструє Азія (12,22%) та Південна Америка (5,85%).
  • Найбільший приріст очікується у США — $13,02 млрд до 2029 року.

Структура ринку: сировина, продукти, застосування

  • За продуктом: 60% ринку припадає на крохмальну основу, але найшвидше зростає сегмент целюлозного етанолу (7,39% CAGR).
  • За джерелом: природний етанол домінує з часткою 91,16% та зростає швидше за синтетичний (6,50% CAGR).
  • За сировиною: переважає кукурудза (54,19%), але лідер зростання — цукрова тростина (8% CAGR).
  • За застосуванням: 89,35% припадає на звичайні транспортні засоби, однак гнучкі двигуни демонструють найвищі темпи приросту (7,54%).

Ключові стратегії: технології та партнерства

  • Ринкові стратегії: впровадження ethanol-to-SAF, запуск MPV з повним використанням етанолу, нові зернові проєкти в Бразилії.
  • Інвестиційні акценти: розвиток у країнах, що розвиваються, стратегічні партнерства, доступні ціни та фокус на В2В-промоції.

«Перехід на ethanol-to-SAF технології та гнучкі двигуни створює умови для нової хвилі розвитку сталого транспорту», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets
Додаткові джерела інформації по темі:

* IEA — транспортні біопалива
* U.S. Department of Energy: SAF
* Renewable Fuels Association

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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