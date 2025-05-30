Ринок паливного етанолу зростає: нові технології роблять SAF комерційно привабливим

Глобальний ринок паливного етанолу продовжує впевнено зростати, а інноваційні технології виробництва сталого авіаційного палива (SAF) на основі етанолу посилюють його комерційну привабливість. Очікується, що до 2034 року обсяг ринку сягне понад \$166 млрд.
Нові драйвери зростання: технології, транспорт і партнерства
- Глобальний ринок етанолу досяг $90,43 млрд у 2024 році й зростатиме до $123,27 млрд у 2029-му зі швидкістю 6,39% CAGR. До 2034 року прогнозується досягнення позначки $166,17 млрд.
- Основними рушіями ринку є попит на відновлювану енергію, зростання урбанізації, розширення автомобільного сектору та економічний ріст країн, що розвиваються.
- Основний ризик — високі витрати на виробництво, що можуть стримувати поширення біопалива.
Регіональна структура та лідери ринку
- Північна Америка лідирує з часткою ринку 54,95% ($49,69 млрд у 2024), далі йдуть Південна Америка, Азія та Європа.
- Найвищі темпи зростання демонструє Азія (12,22%) та Південна Америка (5,85%).
- Найбільший приріст очікується у США — $13,02 млрд до 2029 року.
Структура ринку: сировина, продукти, застосування
- За продуктом: 60% ринку припадає на крохмальну основу, але найшвидше зростає сегмент целюлозного етанолу (7,39% CAGR).
- За джерелом: природний етанол домінує з часткою 91,16% та зростає швидше за синтетичний (6,50% CAGR).
- За сировиною: переважає кукурудза (54,19%), але лідер зростання — цукрова тростина (8% CAGR).
- За застосуванням: 89,35% припадає на звичайні транспортні засоби, однак гнучкі двигуни демонструють найвищі темпи приросту (7,54%).
Ключові стратегії: технології та партнерства
- Ринкові стратегії: впровадження ethanol-to-SAF, запуск MPV з повним використанням етанолу, нові зернові проєкти в Бразилії.
- Інвестиційні акценти: розвиток у країнах, що розвиваються, стратегічні партнерства, доступні ціни та фокус на В2В-промоції.
«Перехід на ethanol-to-SAF технології та гнучкі двигуни створює умови для нової хвилі розвитку сталого транспорту», — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets
Додаткові джерела інформації по темі:
* IEA — транспортні біопалива
* U.S. Department of Energy: SAF
* Renewable Fuels Association