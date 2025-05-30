Малайзія впроваджує біодизель B20 для наземного транспорту в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура, прагнучи досягти нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року.
Біодизель B20: крок до сталого транспорту
29 травня 2025 року міністр плантацій і товарів Малайзії Джохарі Абдул Гані оголосив про запуск пілотного проєкту з використання біодизеля B20 (20% пальмового біодизеля) для наземного транспорту в аеропорту Куала-Лумпура. Ця ініціатива є частиною стратегії країни щодо зменшення викидів парникових газів та підтримки сталого розвитку.
- Підвищення частки біодизеля: перехід від B10 (10% біодизеля) до B20 для наземного транспорту в аеропорту.
- Підтримка місцевих фермерів: використання пальмового біодизеля сприяє розвитку місцевих громад та фермерських господарств.
- Розширення програми: пілотні проєкти також впроваджуються в портах Порт-Кланг, Танджунг-Пелепас, Джохор та Кучинг.
«Це доказ того, що сталий розвиток та економіка можуть йти пліч-о-пліч, приносячи користь як людям, так і навколишньому середовищу,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, World Energy, The Star