Малайзія розширює використання біодизеля B20 в аеропорту Куала-Лумпура

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Малайзія розширює використання біодизеля B20 в аеропорту Куала-Лумпура

Малайзія впроваджує біодизель B20 для наземного транспорту в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура, прагнучи досягти нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року.

Біодизель B20: крок до сталого транспорту

29 травня 2025 року міністр плантацій і товарів Малайзії Джохарі Абдул Гані оголосив про запуск пілотного проєкту з використання біодизеля B20 (20% пальмового біодизеля) для наземного транспорту в аеропорту Куала-Лумпура. Ця ініціатива є частиною стратегії країни щодо зменшення викидів парникових газів та підтримки сталого розвитку.

  • Підвищення частки біодизеля: перехід від B10 (10% біодизеля) до B20 для наземного транспорту в аеропорту.
  • Підтримка місцевих фермерів: використання пальмового біодизеля сприяє розвитку місцевих громад та фермерських господарств.
  • Розширення програми: пілотні проєкти також впроваджуються в портах Порт-Кланг, Танджунг-Пелепас, Джохор та Кучинг.

«Це доказ того, що сталий розвиток та економіка можуть йти пліч-о-пліч, приносячи користь як людям, так і навколишньому середовищу,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, World Energy, The Star

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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