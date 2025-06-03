Жодна країна ЄС не виконала вимоги щодо зеленого водню за RED III

Попри визначальний характер Директиви RED III для розвитку європейського ринку відновлюваного водню, жодна з країн-членів ЄС не імплементувала її повністю у національне законодавство в обумовлений термін.
Водневі зобов’язання ЄС під загрозою через зволікання урядів
- Директива RED III, яка набрала чинності у жовтні 2023 року, передбачає обов’язкову частку 42% зеленого водню в промисловості та 1% у транспортних видах пального до 2030 року.
- Ці вимоги мали стати стимулом для розвитку попиту на водень, який донині залишався слабким через брак споживачів.
- Термін імплементації директиви в законодавство країн-членів сплив 21 травня 2025 року, однак жодна держава ЄС не виконала зобов’язання у повному обсязі.
- За словами речника Єврокомісії, деякі країни прийняли окремі положення, але повної імплементації не досягнуто.
Це становить серйозну загрозу для реалізації Європейської водневої стратегії та загалом для досягнення кліматичних цілей ЄС. Водночас зволікання створює регуляторну невизначеність для інвесторів, які планували участь у водневих проєктах, зокрема в індустріальному секторі. Ризик регуляторної невизначеності підриває інвестиційну привабливість нових водневих проєктів, зокрема для європейської важкої промисловості.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight, European Commission
Додаткові джерела інформації по темі:
IEA Global Hydrogen Review 2023
Recharge News – EU hydrogen market awaits clarity
Clean Energy Wire: Hydrogen dossier