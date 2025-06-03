Жодна країна ЄС не виконала вимоги щодо зеленого водню за RED III

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Жодна країна ЄС не виконала вимоги щодо зеленого водню за RED III

Попри визначальний характер Директиви RED III для розвитку європейського ринку відновлюваного водню, жодна з країн-членів ЄС не імплементувала її повністю у національне законодавство в обумовлений термін.

Водневі зобов’язання ЄС під загрозою через зволікання урядів

  • Директива RED III, яка набрала чинності у жовтні 2023 року, передбачає обов’язкову частку 42% зеленого водню в промисловості та 1% у транспортних видах пального до 2030 року.
  • Ці вимоги мали стати стимулом для розвитку попиту на водень, який донині залишався слабким через брак споживачів.
  • Термін імплементації директиви в законодавство країн-членів сплив 21 травня 2025 року, однак жодна держава ЄС не виконала зобов’язання у повному обсязі.
  • За словами речника Єврокомісії, деякі країни прийняли окремі положення, але повної імплементації не досягнуто.

Це становить серйозну загрозу для реалізації Європейської водневої стратегії та загалом для досягнення кліматичних цілей ЄС. Водночас зволікання створює регуляторну невизначеність для інвесторів, які планували участь у водневих проєктах, зокрема в індустріальному секторі. Ризик регуляторної невизначеності підриває інвестиційну привабливість нових водневих проєктів, зокрема для європейської важкої промисловості.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight, European Commission

Додаткові джерела інформації по темі:

IEA Global Hydrogen Review 2023
Recharge News – EU hydrogen market awaits clarity
Clean Energy Wire: Hydrogen dossier

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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