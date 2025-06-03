США нарощують експорт LNG: ціни на природний газ зростуть у 2025–2026 роках

У новому короткостроковому прогнозі EIA акцент зроблено на зростаючому експорті зрідженого природного газу (LNG) зі США, що стане ключовим драйвером підвищення цін на газ у найближчі два роки. Основним фактором виступають нові LNG-термінали та зміна балансу попиту та пропозиції.
Підвищений попит і обмежене виробництво змінюють глобальну газову динаміку
- LNG-експорт США зросте на 22% у 2025 році та ще на 10% у 2026 році завдяки запуску об’єктів Plaquemines LNG Phase 1 та Corpus Christi Stage 3, а також очікуваному введенню Golden Pass і Plaquemines Phase 2.
- Експорт через трубопроводи також зросте на 8% у 2025 році та на 7% у 2026 році.
- Загалом очікується приріст експорту природного газу на 3,4 млрд куб. футів на добу у 2025 році та на 2,1 млрд — у 2026-му.
Ціни на газ: корекція прогнозів у бік зростання
- Середня ціна у квітні 2025 року становила $3,44/MMBtu на хабі Henry Hub, що на $0,68 менше, ніж у березні.
- Очікувана середня ціна на 2025 рік — $4,10/MMBtu, а на 2026 рік — $4,80/MMBtu, що на $0,80–1,00 більше, ніж у попередньому прогнозі січня.
Причинами подорожчання стали:
- вищий попит на експорт LNG,
- зниження виробництва супутнього газу через скорочення нафтовидобутку,
- менше газу в підземних сховищах у порівнянні з очікуваннями.
Газові сховища: неочікувано високі ін’єкції, але менше за рік
- У березні-квітні обсяг ін’єкцій у сховища досяг 331 млрд куб. футів, що значно перевищило середній п’ятирічний показник у 135 млрд.
- Водночас, за оцінками EIA, на кінець жовтня 2025 року у сховищах буде 3 670 млрд куб. футів, що на 3% менше від п’ятирічного середнього рівня.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
EIA — Short-Term Energy Outlook (May 2025)
Додаткові джерела інформації по темі:
S&P Global: LNG Exports and Market Forecast,
Reuters: U.S. Gas Inventories and Export Trends