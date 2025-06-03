США нарощують експорт LNG: ціни на природний газ зростуть у 2025–2026 роках

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

США нарощують експорт LNG: ціни на природний газ зростуть у 2025–2026 роках

У новому короткостроковому прогнозі EIA акцент зроблено на зростаючому експорті зрідженого природного газу (LNG) зі США, що стане ключовим драйвером підвищення цін на газ у найближчі два роки. Основним фактором виступають нові LNG-термінали та зміна балансу попиту та пропозиції.

Підвищений попит і обмежене виробництво змінюють глобальну газову динаміку

  • LNG-експорт США зросте на 22% у 2025 році та ще на 10% у 2026 році завдяки запуску об’єктів Plaquemines LNG Phase 1 та Corpus Christi Stage 3, а також очікуваному введенню Golden Pass і Plaquemines Phase 2.
  • Експорт через трубопроводи також зросте на 8% у 2025 році та на 7% у 2026 році.
  • Загалом очікується приріст експорту природного газу на 3,4 млрд куб. футів на добу у 2025 році та на 2,1 млрд — у 2026-му.

Ціни на газ: корекція прогнозів у бік зростання

  • Середня ціна у квітні 2025 року становила $3,44/MMBtu на хабі Henry Hub, що на $0,68 менше, ніж у березні.
  • Очікувана середня ціна на 2025 рік — $4,10/MMBtu, а на 2026 рік — $4,80/MMBtu, що на $0,80–1,00 більше, ніж у попередньому прогнозі січня.

Причинами подорожчання стали:

  • вищий попит на експорт LNG,
  • зниження виробництва супутнього газу через скорочення нафтовидобутку,
  • менше газу в підземних сховищах у порівнянні з очікуваннями.

Газові сховища: неочікувано високі ін’єкції, але менше за рік

  • У березні-квітні обсяг ін’єкцій у сховища досяг 331 млрд куб. футів, що значно перевищило середній п’ятирічний показник у 135 млрд.
  • Водночас, за оцінками EIA, на кінець жовтня 2025 року у сховищах буде 3 670 млрд куб. футів, що на 3% менше від п’ятирічного середнього рівня.

Джерело: Terminal
За матеріалами:
EIA — Short-Term Energy Outlook (May 2025)
Додаткові джерела інформації по темі:
S&P Global: LNG Exports and Market Forecast,
Reuters: U.S. Gas Inventories and Export Trends

Автор:

(Всего статей: 49)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: