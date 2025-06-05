Водневе питання «курки і яйця»: попит не зростає, доки ринок не створено

Обновлено: Июнь 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Водневе питання «курки і яйця»: попит не зростає, доки ринок не створено

Попри амбітні національні стратегії, розвиток ринку водню залишається фрагментованим і обмеженим окремими секторами. Висока собівартість, відсутність довгострокового попиту та регуляторна невизначеність стримують інвестиції.

Секторна трансформація замість загальної водневої революції

  • На Всесвітньому енергетичному конгресі в Абу-Дабі відбулося обговорення проблем впровадження низьковуглецевого водню. Очікуваний розвиток торгівлі між Європою та регіоном MENA (Близький Схід і Північна Африка) поки що залишається під загрозою.
  • Головні бар’єри: висока вартість виробництва, нестача гарантованого попиту, і невизначеність політик — стримують запуск навіть флагманських проєктів.
  • Навіть NEOM Green Hydrogen у Саудівській Аравії, що має бути найбільшим у світі, забезпечив лише третину довгострокових контрактів на майбутній обсяг виробництва.

Європейський підхід: натиск і підтримка

  • ЄС через RED III визначає чіткі цілі для морського та авіаційного секторів, зобов’язуючи використовувати синтетичні палива, створені з водню (e-метанол, e-керосин).
  • Програми типу H2Global у Німеччині стимулюють різницю між довгостроковими цінами виробників і короткостроковими контрактами покупців. Але масштаб поки недостатній.
  • Ініціативи CORSIA для авіації та IMO для судноплавства — перші глобальні кроки до вуглецевого ціноутворення для транспорту.

Проблема водневого ринку: відсутність попиту без ринку, і ринку без попиту

“Ми намагаємося створити ринок буквально з нічого, ми на самому початку,” — зазначив Фредерік Беліц з Aurora Energy Research.

“Ніхто не хоче підписувати 10-річний контракт, ніхто не може нести цей ризик,” — зазначив Ян Гайцманн, CEO Zero Emissions Traders Alliance.

  • Виробники водню шукають довгострокові контракти, а промислові споживачі та енергокомпанії очікують зниження цін у майбутньому.
  • Водночас зростання ВДЕ викликає низькі або від’ємні ціни на електроенергію в Європі — це відкриває можливості для водню як засобу сезонного зберігання та балансування.

Внутрішній попит замість експорту: виклик для країн MENA

  • Країни MENA інвестували мільярди в електролізери (зокрема в NEOM), але не мають забезпеченого експорту.
  • Саудівська Аравія та ОАЕ вимушені формувати внутрішній попит, щоб уникнути втрат і незатребуваних активів.
  • Рішення: впровадження жорстких правил, квот і фінансових стимулів для внутрішнього споживання зеленого та блакитного водню.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com, Reuters Sustainable Business, H2Global

Додаткові джерела інформації по темі:

* S\&P Global: Policy Barriers in MENA
* Transport & Environment: Водень у транспорті
* IEA Global Hydrogen Review 2024

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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