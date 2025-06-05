Водневе питання «курки і яйця»: попит не зростає, доки ринок не створено

Попри амбітні національні стратегії, розвиток ринку водню залишається фрагментованим і обмеженим окремими секторами. Висока собівартість, відсутність довгострокового попиту та регуляторна невизначеність стримують інвестиції.
Секторна трансформація замість загальної водневої революції
- На Всесвітньому енергетичному конгресі в Абу-Дабі відбулося обговорення проблем впровадження низьковуглецевого водню. Очікуваний розвиток торгівлі між Європою та регіоном MENA (Близький Схід і Північна Африка) поки що залишається під загрозою.
- Головні бар’єри: висока вартість виробництва, нестача гарантованого попиту, і невизначеність політик — стримують запуск навіть флагманських проєктів.
- Навіть NEOM Green Hydrogen у Саудівській Аравії, що має бути найбільшим у світі, забезпечив лише третину довгострокових контрактів на майбутній обсяг виробництва.
Європейський підхід: натиск і підтримка
- ЄС через RED III визначає чіткі цілі для морського та авіаційного секторів, зобов’язуючи використовувати синтетичні палива, створені з водню (e-метанол, e-керосин).
- Програми типу H2Global у Німеччині стимулюють різницю між довгостроковими цінами виробників і короткостроковими контрактами покупців. Але масштаб поки недостатній.
- Ініціативи CORSIA для авіації та IMO для судноплавства — перші глобальні кроки до вуглецевого ціноутворення для транспорту.
Проблема водневого ринку: відсутність попиту без ринку, і ринку без попиту
“Ми намагаємося створити ринок буквально з нічого, ми на самому початку,” — зазначив Фредерік Беліц з Aurora Energy Research.
“Ніхто не хоче підписувати 10-річний контракт, ніхто не може нести цей ризик,” — зазначив Ян Гайцманн, CEO Zero Emissions Traders Alliance.
- Виробники водню шукають довгострокові контракти, а промислові споживачі та енергокомпанії очікують зниження цін у майбутньому.
- Водночас зростання ВДЕ викликає низькі або від’ємні ціни на електроенергію в Європі — це відкриває можливості для водню як засобу сезонного зберігання та балансування.
Внутрішній попит замість експорту: виклик для країн MENA
- Країни MENA інвестували мільярди в електролізери (зокрема в NEOM), але не мають забезпеченого експорту.
- Саудівська Аравія та ОАЕ вимушені формувати внутрішній попит, щоб уникнути втрат і незатребуваних активів.
- Рішення: впровадження жорстких правил, квот і фінансових стимулів для внутрішнього споживання зеленого та блакитного водню.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com, Reuters Sustainable Business, H2Global
Додаткові джерела інформації по темі:
* S\&P Global: Policy Barriers in MENA
* Transport & Environment: Водень у транспорті
* IEA Global Hydrogen Review 2024