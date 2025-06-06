Виробництво біодизелю та відновлюваного дизпального в США скоротилося на тлі невизначеності з податковими пільгами

Обновлено: Июнь 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Обсяги виробництва біодизелю та відновлюваного дизельного пального у США різко знизилися в першому кварталі 2025 року через низьку рентабельність та невизначеність щодо податкових стимулів. Очікується, що до кінця року випуск зросте, але рівень виробництва біодизелю залишиться нижчим, ніж торік.

Перший квартал 2025 року: мінімальні обсяги за десятиліття

  • У січні 2025 року виробництво біодизелю в США впало до 60 тис. барелів на добу — це найнижчий показник з січня 2015 року та на 40% менше, ніж у січні 2024-го.
  • Середньоквартальний рівень виробництва біодизелю склав близько 70 тис. барелів на добу, що на понад 30% менше порівняно з першим кварталом 2024 року.
  • Виробництво відновлюваного дизельного пального знизилося до 170 тис. барелів на добу — на 12% менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Причини скорочення: економіка та регуляторна невизначеність

  • Слабка прибутковість на ринку біопального призвела до скорочення обсягів. Компанії Diamond Green Diesel, Phillips 66 і Marathon зазнали операційних збитків у цьому сегменті в першому кварталі.
  • Невизначеність із податковими пільгами після зміни механізму державного стимулювання у 2025 році також стримувала виробництво. Замість фіксованої пільги $1/галон за змішування з нафтопродуктами, впроваджується кредит Section 45Z, розрахований залежно від вуглецевої інтенсивності сировини.
  • Затримки з офіційними роз’ясненнями щодо нових правил призвели до зупинки частини потужностей.

Прогноз на 2025 рік

  • Виробництво відновлюваного дизпального за рік має зрости приблизно на 5% завдяки зростанню виробничих потужностей.
  • Обсяги випуску біодизелю за підсумками року очікуються на 15% нижчими, ніж у 2024 році, через слабкий старт та можливі зупинки економічно неефективних підприємств.

Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA)
Додаткові джерела інформації по темі:

* EIA Short-Term Energy Outlook
* U.S. EPA Renewable Fuel Standard (RFS)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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