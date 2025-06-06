Індія запускає найбільший проєкт із виробництва зеленого водню

Індійська нафтова корпорація (Indian Oil) уклала контракт із компанією Larsen & Toubro (L&T) на будівництво найбільшого в країні заводу з виробництва зеленого водню потужністю 10 000 тонн на рік, що розміститься на нафтопереробному комплексі у місті Паніпат.
Ключовий крок у декарбонізації нафтопереробки
- L&T Energy Green Tech, підрозділ чистої енергетики інфраструктурного гіганта L&T, запропонувала вигідну ціну — 397 рупій/кг (близько $4,67/кг) з урахуванням 18% ПДВ.
- Це більше ніж удвічі перевищує собівартість виробництва водню з природного газу на Паніпатському НПЗ, але все ще нижче очікуваного рівня цін на зелений водень за попередніми оцінками.
- Ще в лютому галузеві аналітики очікували, що вартість зеленого водню в Індії не опуститься нижче $5,00–5,50/кг, порівняно з $6/кг на глобальному ринку.
Реалізація цього проєкту допоможе Індії досягнути цілей декарбонізації в енергетичному секторі та скоротити викиди парникових газів шляхом поступового переходу на відновлювані джерела енергії в нафтопереробній промисловості.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence Group
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