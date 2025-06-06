Індія запускає найбільший проєкт із виробництва зеленого водню

Обновлено: Июнь 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Індія запускає найбільший проєкт із виробництва зеленого водню

Індійська нафтова корпорація (Indian Oil) уклала контракт із компанією Larsen & Toubro (L&T) на будівництво найбільшого в країні заводу з виробництва зеленого водню потужністю 10 000 тонн на рік, що розміститься на нафтопереробному комплексі у місті Паніпат.

Ключовий крок у декарбонізації нафтопереробки

  • L&T Energy Green Tech, підрозділ чистої енергетики інфраструктурного гіганта L&T, запропонувала вигідну ціну — 397 рупій/кг (близько $4,67/кг) з урахуванням 18% ПДВ.
  • Це більше ніж удвічі перевищує собівартість виробництва водню з природного газу на Паніпатському НПЗ, але все ще нижче очікуваного рівня цін на зелений водень за попередніми оцінками.
  • Ще в лютому галузеві аналітики очікували, що вартість зеленого водню в Індії не опуститься нижче $5,00–5,50/кг, порівняно з $6/кг на глобальному ринку.

Реалізація цього проєкту допоможе Індії досягнути цілей декарбонізації в енергетичному секторі та скоротити викиди парникових газів шляхом поступового переходу на відновлювані джерела енергії в нафтопереробній промисловості.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence Group
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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