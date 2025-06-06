Світовий ринок авіабіопалива стрімко зростає: ключову роль відіграє регулювання вуглецевих викидів

Обновлено: Июнь 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Світовий ринок авіабіопалива стрімко зростає: ключову роль відіграє регулювання вуглецевих викидів

Авіаційне біопаливо (SAF) поступово переходить з нішевого продукту у стратегічний інструмент досягнення кліматичної нейтральності в авіації. Очікується, що глобальний ринок SAF досягне \$48,8 млрд до 2030 року завдяки політиці декарбонізації, попиту з боку перевізників і розширенню виробничих потужностей.

Регулювання, енергетична безпека та економічна доцільність формують попит на SAF

  • Глобальні регуляторні ініціативи — такі як CORSIA (ICAO) та RefuelEU (ЄС) — вимагають скорочення життєвих викидів і обов’язкового змішування SAF з традиційним пальним.
  • Ключові сектори зростання — Hydroprocessed Esters & Fatty Acids (HEFA), який досягне $18 млрд до 2030 року, та Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), що зростає на 4,1% щорічно.
  • Регіональні тренди: ринок США у 2024 році становив $10,6 млрд, а Китай зростає темпами 7% на рік і досягне $9,8 млрд у 2030 році.
  • Локальне виробництво SAF із місцевої сировини (відпрацьована олія, сільськогосподарські залишки, побутові відходи) зменшує залежність від ринку нафти та зміцнює енергетичну безпеку.

SAF дедалі більше сприймається не як альтернатива, а як обов’язкова складова довгострокової життєздатності авіації, яка прагне кліматичної нейтральності.

  • Фактори зростання включають розвиток нових технологій конверсії, комерційні зобов’язання з декарбонізації ділових подорожей, синергію енергетичних, сільськогосподарських і транспортних політик.
  • Урядова підтримка виробництва SAF поєднується з пріоритетами працевлаштування, розвитку сільських територій та впровадженням принципів кругової економіки.

SAF — ключ до нової ери сталих перельотів

У міру посилення кліматичних цілей та відновлення попиту на авіаперевезення, SAF здатне стати «каталізатором змін» для галузі. Його комерційна життєздатність зростає на тлі поступового зниження витрат і збільшення масштабу виробництва. Це дозволяє зменшити викиди без заміни літаків або інфраструктури.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets
Додаткові джерела інформації:

* ICAO CORSIA
* RefuelEU Aviation
* IEA: Aviation & Energy Transition

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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