Світовий ринок авіабіопалива стрімко зростає: ключову роль відіграє регулювання вуглецевих викидів

Авіаційне біопаливо (SAF) поступово переходить з нішевого продукту у стратегічний інструмент досягнення кліматичної нейтральності в авіації. Очікується, що глобальний ринок SAF досягне \$48,8 млрд до 2030 року завдяки політиці декарбонізації, попиту з боку перевізників і розширенню виробничих потужностей.
Регулювання, енергетична безпека та економічна доцільність формують попит на SAF
- Глобальні регуляторні ініціативи — такі як CORSIA (ICAO) та RefuelEU (ЄС) — вимагають скорочення життєвих викидів і обов’язкового змішування SAF з традиційним пальним.
- Ключові сектори зростання — Hydroprocessed Esters & Fatty Acids (HEFA), який досягне $18 млрд до 2030 року, та Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), що зростає на 4,1% щорічно.
- Регіональні тренди: ринок США у 2024 році становив $10,6 млрд, а Китай зростає темпами 7% на рік і досягне $9,8 млрд у 2030 році.
- Локальне виробництво SAF із місцевої сировини (відпрацьована олія, сільськогосподарські залишки, побутові відходи) зменшує залежність від ринку нафти та зміцнює енергетичну безпеку.
SAF дедалі більше сприймається не як альтернатива, а як обов’язкова складова довгострокової життєздатності авіації, яка прагне кліматичної нейтральності.
- Фактори зростання включають розвиток нових технологій конверсії, комерційні зобов’язання з декарбонізації ділових подорожей, синергію енергетичних, сільськогосподарських і транспортних політик.
- Урядова підтримка виробництва SAF поєднується з пріоритетами працевлаштування, розвитку сільських територій та впровадженням принципів кругової економіки.
SAF — ключ до нової ери сталих перельотів
У міру посилення кліматичних цілей та відновлення попиту на авіаперевезення, SAF здатне стати «каталізатором змін» для галузі. Його комерційна життєздатність зростає на тлі поступового зниження витрат і збільшення масштабу виробництва. Це дозволяє зменшити викиди без заміни літаків або інфраструктури.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets
Додаткові джерела інформації:
* ICAO CORSIA
* RefuelEU Aviation
* IEA: Aviation & Energy Transition