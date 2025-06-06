У Балтиморі стався витік 2000 галонів дизеля з лікарняного об’єкта

У США на набережній міста Балтимор сталася надзвичайна ситуація – витік близько 2000 галонів дизельного пального з території лікарні Johns Hopkins. Попри забруднення води в туристичному районі, питне водопостачання не постраждало.
Аварійна ситуація біля набережної Harbor East
- Витік дизельного пального обсягом близько 2000 галонів трапився 4 червня з лікарняного об’єкта Johns Hopkins у Балтиморі, штат Меріленд.
- На початковому етапі обсяг забруднення оцінювали лише у 100 галонів, однак згодом масштаби витоку було переглянуто.
- Місцева влада повідомила, що дизель потрапив у зону гавані Harbor East розміром приблизно 100 на 250 ярдів, але ситуацію вдалось локалізувати.
- Вода на ділянці змінила колір на червоний через барвник, доданий до пального для візуалізації забруднення.
- До ліквідації наслідків залучено Берегову охорону США та підрядну організацію, яка проводить очищення водної поверхні.
Поточний стан та реакція
- Питна вода в районі не постраждала, запевнили представники губернатора штату.
- Лікарня Johns Hopkins бере участь у роботах з усунення наслідків аварії, хоча офіційних коментарів від закладу поки не надходило.