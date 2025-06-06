Попит на бензин у США не виправдав очікувань: запаси дистилятів і бензину зростають попри падіння нафти

Обновлено: Июнь 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Попит на бензин у США не виправдав очікувань: запаси дистилятів і бензину зростають попри падіння нафти

Зниження попиту на бензин у США нівелювало позитивний ефект від скорочення запасів сирої нафти. Саудівська Аравія, попри слабкий попит, знижує ціни на липень для азійських клієнтів, а ОПЕК+ водночас нарощує видобуток.

Парадокс ринку: зменшення запасів нафти — але зростання надлишків пального

  • Запаси сирої нафти у США знизилися на 4,3 млн барелів, що перевищило прогнози аналітиків. Загальний обсяг скоротився до 436,1 млн барелів.
  • Завантаженість нафтопереробних заводів сягнула 93,4% — рекордне значення, що вказує на підготовку до пікового сезону.
  • Попри це, попит на бензин скоротився на 1,2 млн барелів на добу — до 8,3 млн б/д. Це призвело до накопичення:
    • +5,2 млн барелів бензину
    • +4,2 млн барелів дистилятів

Реакція ринку та дії ОПЕК+

  • Ціни на WTI на момент відкриття торгів у четвер сягнули $63,07 за барель, що на $0,22 більше від попереднього рівня.
  • Саудівська Аравія знизила липневі ціни для Азії до найнижчого рівня за останні два місяці. Цей крок відображає м’який попит з боку регіону, який зазвичай активізується влітку.
  • ОПЕК+ оголосив про збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу з липня, намагаючись зміцнити контроль над ринком і вплинути на конкурентів.

Прогноз: ризики для ринку залишаються

  • Ринок перебуває між скороченням запасів сирої нафти та слабким кінцевим споживанням пального.
  • Ціновий прорив вище $64,40 можливий лише за умови зростання попиту й обсягів торгів.
  • До тих пір зберігається ведмежий тренд для ф’ючерсів на нафту.

Джерело: Terminal
За матеріалами: fxempire.com
Додаткові джерела інформації: EIA Weekly Petroleum Status Report Reuters Oil Market Coverage

Автор:

(Всего статей: 69)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: