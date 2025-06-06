Попит на бензин у США не виправдав очікувань: запаси дистилятів і бензину зростають попри падіння нафти

Зниження попиту на бензин у США нівелювало позитивний ефект від скорочення запасів сирої нафти. Саудівська Аравія, попри слабкий попит, знижує ціни на липень для азійських клієнтів, а ОПЕК+ водночас нарощує видобуток.
Парадокс ринку: зменшення запасів нафти — але зростання надлишків пального
- Запаси сирої нафти у США знизилися на 4,3 млн барелів, що перевищило прогнози аналітиків. Загальний обсяг скоротився до 436,1 млн барелів.
- Завантаженість нафтопереробних заводів сягнула 93,4% — рекордне значення, що вказує на підготовку до пікового сезону.
- Попри це, попит на бензин скоротився на 1,2 млн барелів на добу — до 8,3 млн б/д. Це призвело до накопичення:
- +5,2 млн барелів бензину
- +4,2 млн барелів дистилятів
Реакція ринку та дії ОПЕК+
- Ціни на WTI на момент відкриття торгів у четвер сягнули $63,07 за барель, що на $0,22 більше від попереднього рівня.
- Саудівська Аравія знизила липневі ціни для Азії до найнижчого рівня за останні два місяці. Цей крок відображає м’який попит з боку регіону, який зазвичай активізується влітку.
- ОПЕК+ оголосив про збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу з липня, намагаючись зміцнити контроль над ринком і вплинути на конкурентів.
Прогноз: ризики для ринку залишаються
- Ринок перебуває між скороченням запасів сирої нафти та слабким кінцевим споживанням пального.
- Ціновий прорив вище $64,40 можливий лише за умови зростання попиту й обсягів торгів.
- До тих пір зберігається ведмежий тренд для ф’ючерсів на нафту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: fxempire.com
Додаткові джерела інформації: EIA Weekly Petroleum Status Report Reuters Oil Market Coverage