Світові гіганти об’єднуються для прориву у виробництві екологічного авіапального

Honeywell, Johnson Matthey, GIDARA Energy та Samsung E\&A створили технологічний альянс для прискорення розвитку SAF — сталого авіаційного пального — на основі біомаси та побутових відходів.
Новий альянс для переходу до сталого авіапального
Компанії з унікальними компетенціями об’єднали зусилля для впровадження комплексного рішення з виробництва SAF, яке дозволяє значно знизити витрати та скоротити строки реалізації проєктів.
- Спільна технологія заснована на процесі Фішера-Тропша, що дає змогу використовувати різноманітну сировину — від біомаси до побутових відходів.
- Очікується скорочення терміну від техніко-економічного обґрунтування до запуску виробництва більш ніж на 15%.
- Капітальні витрати можуть бути зменшені на 5–10% завдяки модульності та інтеграції процесів.
Альянс не є ексклюзивним — компанії пропонують повний спектр послуг клієнтам, які бажають розпочати виробництво SAF:
- GIDARA Energy — газифікація та виробництво синтез-газу з відходів
- Johnson Matthey — каталізатори та технології перетворення синтез-газу на паливо
- Honeywell — технологічні процеси та цифрова автоматизація
- Samsung E&A — глобальна EPC-компетенція у реалізації інфраструктурних проєктів
Цей союз дозволить не лише розширити доступ до SAF, а й зменшити залежність від традиційної сировини. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року понад 40% біопалива вироблятиметься з відходів і нехарчових культур.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Honeywell, Johnson Matthey, GIDARA Energy, Samsung E\&A
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* IEA — Net Zero by 2050
* IATA — Sustainable Aviation Fuels