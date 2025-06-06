Світові гіганти об’єднуються для прориву у виробництві екологічного авіапального

Обновлено: Июнь 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові гіганти об’єднуються для прориву у виробництві екологічного авіапального

Honeywell, Johnson Matthey, GIDARA Energy та Samsung E\&A створили технологічний альянс для прискорення розвитку SAF — сталого авіаційного пального — на основі біомаси та побутових відходів.

Новий альянс для переходу до сталого авіапального

Компанії з унікальними компетенціями об’єднали зусилля для впровадження комплексного рішення з виробництва SAF, яке дозволяє значно знизити витрати та скоротити строки реалізації проєктів.

  • Спільна технологія заснована на процесі Фішера-Тропша, що дає змогу використовувати різноманітну сировину — від біомаси до побутових відходів.
  • Очікується скорочення терміну від техніко-економічного обґрунтування до запуску виробництва більш ніж на 15%.
  • Капітальні витрати можуть бути зменшені на 5–10% завдяки модульності та інтеграції процесів.

Альянс не є ексклюзивним — компанії пропонують повний спектр послуг клієнтам, які бажають розпочати виробництво SAF:

  • GIDARA Energy — газифікація та виробництво синтез-газу з відходів
  • Johnson Matthey — каталізатори та технології перетворення синтез-газу на паливо
  • Honeywell — технологічні процеси та цифрова автоматизація
  • Samsung E&A — глобальна EPC-компетенція у реалізації інфраструктурних проєктів

Цей союз дозволить не лише розширити доступ до SAF, а й зменшити залежність від традиційної сировини. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року понад 40% біопалива вироблятиметься з відходів і нехарчових культур.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Honeywell, Johnson Matthey, GIDARA Energy, Samsung E\&A
Додаткові джерела інформації по темі:

* IEA — Net Zero by 2050
* IATA — Sustainable Aviation Fuels

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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